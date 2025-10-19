Femu a Corsica se met en ordre de marche pour les municipales

- Concrétement, lancez-vous un appel à l’union à Core in Fronte et à Nazione ?

- Nous lançons un appel aux nationalistes au sens large, c’est-à-dire aux structures existantes, mais aussi aux militants non encartés, qui combattent au quotidien dans leur commune, et aux forces de progrès. C’est essentiel, à la fois, de suivre notre fil historique – c’est naturel d’aller discuter avec notre famille politique -, et, comme on le dit avec constance depuis 2014, d’ouvrir. La Corse, ce n’est pas seulement les nationalistes, ce sont aussi des gens de droite, de gauche ou sans étiquette avec qui on peut construire, comme sur l’exemple bastiais de 2014 : une démarche qui a tenu, qui va continuer et qui a marché. C’est ce principe-là que l’on propose aux forces politiques au sens large du terme.



- Avez-vous déjà choisi vos candidats, notamment sur les deux grandes villes, Bastia et Aiacciu ?

- Non ! Aujourd’hui, c’est le point de départ du projet politique de Femu a Corsica pour les municipales. La question des incarnations et de renouvellement des listes interviendra en temps et en heure. On discute en ce moment en interne à Femu a Corsica et avec nos partenaires à Bastia. L’objectif est de réussir pour les Bastiais et pour les Corses au sens large. C’est aux forces sur place de Femu de constituer des démarches, que ce soit sur Bastia, sur Aiacciu ou ailleurs. Nous avons présenté un socle, une proposition à nos potentiels partenaires, à eux de prendre la balle au bond pour avancer rapidement vers des candidatures, parce que le temps presse.



- Sur Bastia, Gilles Simeoni a annoncé qu’il serait présent dans la campagne. Sera-t-il tête de liste comme le laisse entendre la rumeur ?

- Des discussions sont en cours à Bastia pour chercher la meilleure formule pour permettre aux Bastiais et à la démarche de 2014 de continuer. Cette démarche doit être consolidée et, on le pense à Femu a Corsica, élargie. Il faut trouver évidemment le candidat qui réussit à la consolider et à l’élargir. C’est en débat. On essaye de trouver la meilleure formule sur Bastia et sur d’autres communes. C’est notre boussole. Après, on prendra la meilleure décision possible. Rien n’est encore finalisé.



- Jean-Christophe Angelini soutient la démarche d’une liste d’opposition à Bastia. Allez-vous présenter une liste d’opposition à Portivechju ?

- Plusieurs projets s’affrontent dans cette campagne : celui de l’Extrême-droite qui a constitué un front uni, et un projet hétéroclite mélangeant des forces conservatrices et des nationalistes, en particulier sur Bastia. Pour notre part, nous sommes prêts à travailler notre projet partout en Corse avec toutes les forces que j’ai évoquées précédemment. Là où nous pourrons constituer des démarches autour d’un projet clair et des fondamentaux du nationalisme corse, nous serons présents. Nous serons sur le terrain de manière large et nous annoncerons rapidement notre présence sur Portivechju et ailleurs.



- Y aura-t-il ou non une union nationaliste sur Aiacciu ?

- Aujourd’hui, je ne peux rien vous confirmer. Ce qui est sûr, c’est qu’on travaille assez largement avec des nationalistes encartés dans des partis, avec des nationalistes non encartés pour constituer la meilleure démarche sur Aiacciu. En tout cas, à Femu a Corsica, on met toute notre énergie là-dedans. Je pense que ça aboutira autour d’une candidature commune et d’un socle sur lequel on espère que tout le monde se retrouvera. Nous sommes confiants pour constituer une démarche sur Aiacciu.



- La déferlante RN a bousculé la donne des dernières législatives dans l’île. La craigniez-vous pour les municipales ?

- Bien évidemment, nous prenons en compte la nouvelle donne politique qui est apparue aux Européennes et aux dernières législatives après la dissolution parce que si on ne la prend pas en compte, on va vers une disparition de l’idéal nationaliste corse que l’on porte depuis 60 ans. C’est pour ça que nous sommes déterminés à réussir, que nous continuons à travailler et à réaffirmer nos principes fondamentaux pour ne pas que les Corses soient trompés. On veut construire une Corse émancipée, une Corse qui travaille, une Corse qui crée des Corses autour d’une langue et d’une culture. C’est notre vision des choses. On ne se reniera pas. Nous sommes des nationalistes corses, et nous ne sommes pas là pour servir les intérêts du nationalisme français.



- Quand comptez-vous désigner les candidats ?

- Il faut d’abord avancer sur les incarnations, les démarches et la constitution de ces démarches. Je ne peux pas vous donner de délai précis, mais dans les semaines à venir, il y aura des présentations de démarches dans des villes et des villages dans lesquels nous sommes impliqués.



Propos recueillis par Nicole MARI.