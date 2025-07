Femu a Corsica rejette tout compromis sur le processus d’autonomie et fixe le cap pour les municipales

- Second sujet : les élections municipales de 2026. Quelle stratégie avez-vous définie ?

- Nous avons décidé de tracer un cap à l’échelle de la Corse, une stratégie autour de trois piliers, une sorte de charte qui sera développée dans nos accords de projets avec d’autres forces politiques. Le premier pilier concerne la vision générale et la recherche de partenaires. Les élections municipales ne sont pas des élections forcément partitaires, donc simplement liées à Femu. Nous allons construire des démarches, comme nous l’avons fait sur Bastia. Nous discuterons en priorité avec les forces nationalistes, c’est notre famille politique. C’est naturel. Nous discuterons aussi avec les forces de progrès, à identifier, de gauche comme de droite, qui sont favorables au processus d’autonomie de la Corse. L’accord, qui a été signé, doit bien évidemment faire partie de la démarche des municipales. Le deuxième pilier est l’application très concrète, à l’échelle municipale, des fondamentaux nationalistes. Cela ne consiste pas simplement à dire : « a terra, à lingua, u populu », mais a acté des principes clairs qui vont dans ce sens. Par exemple, nous avons une vision particulière, exigeante, en matière d’urbanisme avec le PADDUC qui va être révisé, les cartes communales et les PLU qui y sont liés, mais aussi les programmes d’accession à la propriété. Des maires ont bien travaillé pour donner à des Corses des terrains à des prix abordables. Je pense au maire de Moncale qui a fait un programme d’accession à la propriété pour les jeunes Corses de son village à 44 €/m2, ce qui est raisonnable. Appliquer donc les fondamentaux à l’urbanisme, à l’accès à la terre, à la lutte contre la spéculation et les dérives mafieuses, à l’adaptation au changement climatique. Evidemment la défense de la langue corse avec du concret : des écoles immersives et des maires qui s’engageront pour les écoles bilingues, qui développeront des projets permettant de faire, de la langue corse, le ciment de nos communes. Enfin, le troisième pilier, c’est l’adaptation aux réalités locales, propres à chaque commune.



- Qu’avez-vous acté au niveau des candidatures ?

- Femu a Corsica sera présent partout avec des candidats qui seront issus du parti, d’autres de la société civile et d’autres de la famille nationaliste. On va proposer cette charte à tous nos futurs alliés. On espère qu’elle sera acceptée et qu’on construira ensemble des démarches positives, dynamiques, nationalistes, et, en même temps, ouvertes à l’échelle de la Corse.



-Concernant Bastia, beaucoup de rumeurs circulent sur d’autres candidats que Pierre Savelli. Qu’est-ce qui a été décidé ?

- Aujourd’hui ce qui a été décidé, c’est le projet, le cap et la stratégie pour les municipales. On a validé ensemble, à la fois, la démarche vers laquelle nous tendons, avec qui nous voulons aller, et les piliers des futures équipes municipales. La question des candidatures arrivera en son temps. Nous sommes un parti démocratique. Nous allons faire le bilan de ce qui a été fait sur Bastia et ailleurs, peser les arguments positifs et négatifs dans un sens ou dans un autre. Ne voyez pas ça comme un aveu de faiblesse, mais comme une exigence pour faire mieux pour la Corse ! Pierre Savelli est maire de Bastia, il a un bon bilan. Il existera peut-être par ailleurs des velléités, nous allons les considérer dans le respect démocratique, dans l’esprit aussi de faire réussir Bastia, la CAB et, de manière plus large, la Corse. Pour nous, Bastia est important, c’est un peu l’ADN de Femu, à la fois un nationalisme fort sur ses fondamentaux et des efforts d’ouverture qui peuvent se rejoindre sur un projet municipal : la défense de Bastia et des intérêts de la Corse.



- Donc, vous lancez un appel aux autres partis nationalistes ?

- Pas seulement ! Nous voulons discuter en priorité avec les nationalistes, mais pas en exclusivité. Sur Bastia par exemple, il a une majorité municipale bastiaise principalement lié à Femu a Corsica, mais aussi à des forces de droite et de gauche qu’on ne peut pas écarter d’un revers de mains. Aujourd’hui, nous avons décliné une vision générale : nationalistes/forces de progrès. Si on est d’accord sur cette vision générale, on ira ensemble et on discutera avec tout le monde. En tout cas, c’est notre volonté. Aucune exclusivité, mais il faut que les futurs partenaires partagent notre vision.



Propos recueillis par Nicole MARI.