Féminicide : 20 ans de réclusion pour l'ex-compagnon de Jennifer Grante, tuée en 2017 à Vescovato

Après 4 jours de procès la cour d'assises de Haute-Corse a condamné vendredi 22 janvier Loïc Janin à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir tué sa compagne, Jennifer Grante en 2017. La peine de Loïc Janin a été assortie d’une période de sûreté de deux tiers. L'homme devra aussi respecter un suivi socio-judiciaire pendant cinq ans.Sa compagne Jennifer, mère de deux enfants, avait été retrouvée sans vie le 10 février 2017, 14 jours après sa disparition, dans un ravin sous la route qui mène au village de Lucciana.C'est Loïc Janin, à l'époque trentenaire, qui avait appelé la gendarmerie pour signaler la disparition inquiétante de sa compagne. L'accusé avait attendu 14 jours avant d'avouer les faits : le couple qui vivait encore sous le toit commun était en instance de séparation. Jennifer Grante avait programmé de quitter l'appartement le mercredi qui a suivi sa disparition pour aller occuper un autre logement. Mais le 27 Janvier vers 23 heures, selon les déclarations de son compagnon, une violente dispute aurait éclaté. L'homme aurait étrangléJennifer Grante, chargé son corps dans sa voiture pour s'en débarrasser à Lucciana, puis il aurait abandonné le véhicule à Querciolo.Après quatre années d'instruction, les membres de la famille et les proches de la victime attendaient beaucoup de ce procès, comme l'a explique la cousine de Jennifer, Amandine Grante"après 4 jours de procès intense, ma famille et moi sommes soulagées que tout cela se termine. Nous tournons une page afin d’en écrire une nouvelle. La décision de justice est difficile à entendre parce que comme évoqué lors du procès la perte de Jenny est à perpétuité pour ses filles, sa famille et ses proches. Cependant nous respectons totalement la décision prise et nous l’acceptons car elle est finalement raisonnable malgré les faits."