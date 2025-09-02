Feli : une chanson pour faire découvrir la Sant’Andria aux élèves corses

C’est une initiative musicale pour réancrer une tradition corse auprès des jeunes générations. 25 000 enfants recevront bientôt un single dédié à la Sant’Andria, coécrit par le chanteur Felì et le poète Tittò Limongi. Un projet, mené en collaboration avec plusieurs municipalités et intercommunalités, ainsi que le centre d’art polyphonique de Sartène, qui vise à faire découvrir et valoriser cette fête traditionnelle auprès des plus jeunes. “J’ai écrit cette chanson avec Tittò Limongi, et on a aussi travaillé ensemble sur la composition, et les municipalités et les intercommunalités offrent ensuite le single aux enfants”, explique Felì.





La Sant’Andria, célébrée fin novembre dans plusieurs régions méditerranéennes et dans de nombreux pays d’Europe comme la Roumanie, la Russie ou l'Écosse, symbolise le passage de l’automne à l’hiver. “Autrefois, en Corse, les plus nécessiteux, le visage grimé afin de ne pas être reconnus, parcouraient les maisons du village en frappant aux portes avec casseroles et clochettes, entonnant des chants et des “pricantule” et récoltant des offrandes destinées à leur permettre de passer un hiver moins pénible. Quelquefois, on laissait la porte de l'église ouverte pour la nuit du 30 novembre où étaient déposées les offrandes mises de côté, que les plus démunis pouvaient venir chercher.”





Distribué aux élèves de toute l’île, ce single est accompagné d’un QR code qui ouvre l’accès à une mallette pédagogique numérique. Cette dernière est destinée aux enseignants et aux familles, et propose un ensemble de ressources pour travailler autour de la Sant’Andria. La mallette contient notamment “le texte de la chanson en corse et sa traduction, des vidéos et des photos illustrant les coutumes de cette fête, des illustrations à colorier, deux vidéos de l’histoire de la Sant Andria racontée par Jean-Michel Fraticelli, un masque à l’effigie de notre mascotte Puppeppu”, mais aussi “des jeux, comme le jeu des sept erreurs, des labyrinthes et même des exercices de mathématiques adaptés à l’âge des enfants”. “C’est ludique et ça permet d’aider les enseignants et les familles à faire un travail autour de cette Sant Andria.”





Une tradition entre culture et solidarité





Au-delà de la simple diffusion d’une chanson, le projet mené par Felì s’inscrit dans une volonté de faire revivre la Sant’Andria auprès des jeunes générations. Une fête que certains villages ou quartiers urbains commencent à réinvestir, avec des enfants grimés, des chants traditionnels et des moments festifs. “Avec cette chanson, ce qu’on veut, c’est aller plus loin et généraliser, en faisant travailler toute la Corse sur ce thème précis. Au niveau de la langue et de la culture, on s'aperçoit que les familles viennent de moins en moins vers la culture corse spontanément, alors s’ils ne viennent plus vers nous, il faut qu'on aille vers eux, et ce premier projet avec la Sant’Andria, c'est un petit peu ça.”





Mais la dimension solidaire est aussi au cœur du projet, puisque chaque école participante est invitée à organiser une collecte de denrées à la fin du mois de novembre, qui seront ensuite redistribuées à des associations caritatives locales. “C'est très important que les enfants prennent conscience qu'il faut ramener des marchandises et des denrées, parce qu'il y a des gens qui sont malheureusement dans le besoin. Il n'est pas question d'entrer dans les écoles sans en avertir les conseillers pédagogiques, mais l'objectif serait que toute la Corse récolte des denrées qui seront centralisées dans les municipalités ou dans les écoles, et ensuite redistribuées aux associations caritatives du choix de l'endroit. Le but serait que toutes les municipalités où il y a des écoles participent.”



À ce jour, plus de 20 000 singles ont déjà été distribués dans les écoles corses. L’objectif est d’atteindre les 25 000 enfants scolarisés sur l’île. Quelques communes n’ont pas encore répondu, mais peuvent toujours rejoindre le projet. “S’il y a des écoles ou des municipalités qui sont intéressées, elles peuvent toujours nous appeler ou nous contacter par le biais des réseaux sociaux !”

