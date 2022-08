Felce : bénédiction de la nouvelle croix de Milaria

La croix a été façonnée et érigée par Roger Bereni.

Sa Bénédiction a eu lieu ce samedi 13 août par le Père Luc en présence du maire de Felce Lucien Pannier, du résident de l’association A Milarincha Roger Muglioni , de la secretaire générale de A Milarincha; Giséle Gandon et de nombreuses personnes originaires du hameau venues de Bastia, Aiacciu, du continent et même de Londres pour l’occasion.

Un mot d’excuse du député Jean-Felix Acquaviva qui n'avait pas manqué de soutenir cette belle initiative et qui n'a pu être présent, a été lu

S’en est suivi un apéritif sur la place de Milaria réunissant toutes les générations.