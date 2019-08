Fausse alerte à la bombe au Super U de Ponte-Leccia : une " plaisanterie" de très mauvais goût

Il y a des plaisanteries qui peuvent mettre en alerte un maximum de monde mais qui peuvent aussi coûter très très cher à son auteur.

C'est le cas aujourd'hui pour la mésaventure qui est arrivée au Supermarché Super U de Ponte-Leccia, après la découverte vers 13 heures d'un paquet suspect qui se trouvait dans le magasin.

Aussitôt, par mesure de sécurité, le personnel et les clients étaient évacués et le magasin fermait ses portes, alors que pompiers et gendarmes intervenaient et que la procureure de la République de Bastia était avisée.





Dans le même temps, un périmètre de sécurité assez large était mis en place et, très rapidement, la circulation sur cet acte stratégique était très fortement perturbée avec pour conséquence des embouteillages monstres se formaient.

Les démineurs de Bastia étaient appelés.

Finalement, après une fouille minutieuse et la certitude que le colis en question ne contenait aucune charge explosive, le magasin pouvait rouvrir ses portes vers 15h30.





Une enquête a aussitôt été ouverte pour tenter de retrouver au plus vite l'auteur de ce canular qui n'a fait rire personne.

Ce dernier, s'il vient à être identifié, encourt une peine de prison allant de 3 mois à 2 ans et que l'amende peut monter à 30 000€.