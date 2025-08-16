Face au risque de fiumara, prudence lors des baignades en Corse

C’est un phénomène que les habitués des rivières corses connaissent bien. Au premier coup de tonnerre ou à la vue de nuages menaçants sur les sommets, ils quittent rapidement leur lieu de baignade pour ne pas prendre le risque d’être surpris par une fiumara. Ces cours d’eau, aux eaux calmes et paisibles en temps normal, peuvent en effet devenir de véritables pièges en quelques minutes. Et malgré les consignes de prudence répétées depuis des temps immémoriaux, les pompiers doivent encore intervenir régulièrement pour mettre en sécurité des baigneurs bloqués sur un rocher ou au milieu du cours d’eau.





Alors que comme à chaque fin d'été, les orages se multiplient sur l’île ces derniers jours, notamment en montagne, le risque de crue se fait de nouveau très présent en cette période. L’occasion de rappeler les consignes de sécurité. « Les baigneurs ne doivent absolument pas se fier aux réserves d’eau qui sont basses », prévient l’adjudant Joseph-Marie Poggi, conseiller technique adjoint en sauvetage en eaux vives au SIS 2B. « Les orages peuvent être violents, avec des précipitations qui peuvent être importantes sur une courte période. Or, quand ces précipitations se produisent en altitude, on peut avoir des cumuls d’eau qui créent une vague, c’est-à-dire qu’un gros volume d’eau va descendre dans la rivière et peut impacter les zones de baignade, même si sur le moment celles-ci peuvent être ensoleillées. Quand on entend un orage qui gronde au loin, qu’on aperçoit un rideau d’eau en altitude, il faut se méfier et savoir écourter la baignade », insiste-t-il en rappelant qu’à de nombreuses reprises les pompiers ont dû intervenir pour venir en aide à des personnes qui s’étaient retrouvées bloquées sur un rocher ou au milieu du cours d’eau, incapables de regagner la rive. « Ce n’est pas comme à la plage : quand il pleut, on n’a pas le temps de rassembler tranquillement ses affaires pour rentrer. L’état de la mer ne change pas vraiment. Mais en rivière, les choses peuvent aller vite. Même quand l’orage est loin, il faut toujours se méfier, anticiper et sortir de l’eau plutôt que d’attendre le dernier moment », appuie encore le conseiller technique adjoint en sauvetage en eaux vives au SIS 2B.





En cas de crue soudaine, il invite également à observer certains réflexes afin d’éviter le pire. « Si on est sur un bord de rive qui fait retour vers la route, on rentre tranquillement. Sinon, il faut trouver un point assez haut, s’éloigner de la rivière pour rester en sécurité. Et surtout, si on est de l’autre côté de la rive, ne pas essayer de franchir pour revenir au point de départ », conseille-t-il. « Au besoin, on peut appeler les secours pour être évacué ou avoir des consignes supplémentaires ».



Si chaque année, des baigneurs imprudents sont régulièrement évacués des rivières, pour l’heure, la saison 2025 semble relativement calme. « Les gens commencent à appliquer les consignes. Il y a de plus en plus de messages de prévention qui sont diffusés et les gens commencent à prendre un petit peu ça en compte, et forcément, on voit quand même des résultats positifs », se satisfait l’adjudant Joseph-Marie Poggi.

