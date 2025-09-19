Face à la saturation du stationnement, Bastia mise sur des parkings et une mobilité plus douce

À Bastia, se garer relève parfois du casse-tête. En cause : une pression croissante liée à l’augmentation du nombre de véhicules, en particulier dans les foyers urbains. « Aujourd’hui, nos jeunes ont le permis très tôt, et des familles possèdent deux, voire même trois voitures », note Jérômine Vivarelli, adjointe au maire en charge des infrastructures, des aménagements urbains et de la voirie. « À nous de trouver des solutions pour que tout se passe au mieux et que tout le monde puisse bénéficier de parkings en centre-ville et à l’extérieur également, en tout cas en périphérie. »





Face à ce constat, la municipalité a fait du stationnement un axe central de sa politique urbaine. Depuis 2020, plusieurs aménagements ont été réalisés pour garantir aux habitants un accès facilité à leur quartier. « C’était une priorité dès le départ », rappelle l’élue. « Notre but était aussi d’améliorer l’attractivité du centre-ville en proposant un stationnement qui soit adapté : nous avons implanté de nouvelles places, des aires de livraison ont été aménagées, et l’installation de bornes, à certains endroits, limite le temps de stationnement gratuit à 40 minutes. » Du côté des parkings, ce sont 550 places supplémentaires qui ont été livrées ces cinq dernières années : 300 avec le parking Gaudin en 2020, et 250 avec celui de la gare, provisoire, inauguré en juillet 2024.





Saint-François et Capoghja

À cela s’ajoute l’extension du parking de Saint-François de 140 places. « Les travaux sont achevés et le parking a été livré. Il demeure évidemment gratuit. » L’autre chantier en cours concerne la Capoghja, un lieu de stationnement stratégique de 77 places situé à proximité immédiate de la gare ferroviaire, de l’Aldilonda et des arrêts de bus. « Là aussi, le chantier progresse, et l’ensemble sera aussi livré à l’automne. C’est un parking très intéressant, avec des aménagements piétons et un local sécurisé pour les vélos. Il permet de prendre le train, les transports en commun, et même de marcher pour rejoindre le centre. Il est très stratégique, c’est pourquoi il sera également gratuit, mais peut-être avec une limitation dans le temps, c’est à l’étude. »





Vers une mobilité plus douce





Au-delà des réponses immédiates à la saturation du stationnement, la municipalité bastiaise assume une stratégie plus globale : faire du stationnement un outil d’aménagement urbain au service d’une ville plus accessible, mieux organisée, et plus agréable à vivre. « Notre politique est d’accompagner la piétonnisation et les chantiers urbains en maintenant quand même une offre de stationnement qui soit accessible, organisée et durable, et je crois que nous y parvenons avec le temps », souligne Jérômine Vivarelli. « Aujourd’hui, le parking est un levier économique et urbain, et c’est la raison pour laquelle nous allons dans ce sens-là. »





Dans cette logique, un nouveau chantier s’apprête à démarrer : le futur parking Montera/Saint-François. « Ce sera un grand ouvrage de 400 places, pensé à la fois pour les résidents et pour les usagers du centre-ville. Il est situé dans un secteur central, mais tendu, c’est pourquoi il faut toujours augmenter l’offre de stationnement de manière à privilégier la piétonnisation. »



Au-delà des infrastructures, l’adjointe au maire insiste également sur l’importance de la piétonnisation et de « réapprendre à marcher ». « L’un de nos objectifs, c’est aussi d’aller vers des modes de déplacement doux, comme le vélo ou la marche. C’est vrai que Bastia est une ville avec des rues qui montent et qui descendent, mais on a la chance d’avoir l’Aldilonda qui est extrêmement plate, pour rejoindre le parking de la Capoghja. Notre politique, c’est aussi celle de la piétonnisation. Il est nécessaire de réapprendre à marcher, d’autant plus dans une ville comme Bastia, où se déplacer à pied est très agréable, où nous ne sommes pas encore envahis par la pollution et les nuisances que provoquent les véhicules de partout. »

