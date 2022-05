Fabien Roussel : "En Corse, les 4 candidats du PCF porteront le programme de rassemblement de la gauche"

La Corse reste une terre de contrastes. On peut s’émerveiller de sa beauté et souligner les fortes inégalités, la pauvreté et la précarité qui se traduisent durement dans la vie quotidienne de milliers de ménages populaires.

Leurs préoccupations sont : le pouvoir d’achat, le logement, la santé, l’emploi, l’accès aux services publics ; leurs difficultés : la cherté de la vie, les bas salaires, le manque de logements sociaux, les déserts médicaux…

Les 12 et 19 juin nous pouvons créer les conditions d’un changement de politique dans le pays et d’une amélioration des conditions de vie en Corse pour ces femmes, ces hommes, ces jeunes.

Nous pensions pour cela que l’accord de rassemblement de la gauche devait s’appliquer à la Corse mais les dirigeants de LFI ne l’ont pas voulu. Dans ces conditions, prêtant à confusion, les candidats présentés et soutenus par le PCF au nom de la "Gauche Solidaire Ecologique" porteront néanmoins le programme de rassemblement de la gauche.

Ce programme c’est l’assurance pour la Corse de bénéficier des mesures d’urgences qui seront prises dès le 1er juillet par la nouvelle majorité de gauche avec l’augmentation du SMIC à 1500 euros net, des pensions des retraites, l’allocation jeune de 1060 euros, le blocage des prix, la relance des services publics dans l’intérêt de tous…

Ces mesures n’attendront pas une réforme institutionnelle qui de surcroit pourrait, par la prééminence des délibérations de l’Assemblée de Corse sur les lois du Parlement, y faire obstacle. Voila pourquoi la clarté est nécessaire surtout quand la référence est celle du statut de la Polynésie pour la Corse après son inscription dans la Constitution au titre de l’article 74.

C’est indispensable à propos de la solidarité nationale et de son niveau tant les besoins de l’ile sont importants en matière d’énergie, de transports, de sante, d’éducation et de culture d’équipements structurant notamment d’un hôpital neuf à Bastia.

L’autonomie de plein droit et de plein exercice c’est, mis à part les domaines régaliens de l’Etat, toutes les autres compétences pour lesquelles il faut d’important budgets qui de toute évidence ne peuvent être abondés par la seule fiscalité locale déjà très lourde pour les ménages.

La candidates et candidats présentés et soutenus par le PCF ne veulent pas signer de chèque en blanc et réclament un engagement s’agissant de la consultation des Corses par référendum sur ce projet d’évolution institutionnelle avant son aboutissement.

Le 12 juin, j’appelle à vote Anissa Flore Amziane et Pierre Ange Muselli Colonna en Corse du Sud ; Amélie Raffaelli-Franceschi et Michel Stefani en Haute Corse. Chaque suffrage en leur faveur donnera ainsi du poids au programme de la gauche unie et aux mesures d’urgence qui seront prises des le 1er juillet. Chaque bulletin de vote en leur faveur aura cette signification concernant l’avenir de la Corse.