FC Balagne (Honneur) et AS Casinca (Élite) vainqueurs du tournoi de Noël à Calvi

Après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Calvi, dans le nuit de vendredi à samedi, on pouvait craindre le pire pour ce tournoi de Noël du FC Balagne, Challenge Gilbert-Angelotti qui devait se dérouler sur la pelouse synthétique du stade Faustin-Bartoli.

Et pourtant, comme par magie (de Noël), à l'heure du coup d'envoi, le soleil faisait son apparition et donnait le sourire aux dirigeants du FC Balagne mais aussi aux équipes participantes, dont certaines ont dû se démener pour arriver à destination.

Paradoxalement, c'est le club le plus proche, Santa-Reparata-di-Balagna qui était forfait !

Au fil de la journée, sur un rythme d'enfer, en honneur et en Élite, les rencontres s'enchaînaient, alors que progressivement, le spectre de la tempête Fabien se précisait.

Finalement, alors que la nuit pointait et que le vent glacial s'installait, en 1/2 finale honneur, la Casinca2 s'imposait face à Furiani2 et obtenait le premier ticket pour la finale.

Dans l'autre rencontre, c'est le FC Balagne3 qui l'emportait face à l'EFB et rejoignait en finale Furiani.

Une finale que les Balanins maîtrisaient de bout en bout, avant de l'emporter sur le score de 2 à 0.

En Élite, en 1/2 finale, la Casinca créait la surprise en éliminant le SC Bastia alors que dans l'autre rencontre, c'est Furiani qui s'imposait face à l'EF Bastia.

En finale, au terme d'une rencontre très serrée, c'est l'AS Casinca qui l'emportait sur le score de 1 à 0 face à une équipe de Furiani qui n'a pu arrêter les casincais.

Furiani est malheureusement le grand perdant de ce tournoi, laissant échapper la victoire dans chacune des catégories.



C'est Didier Bicchieray, président de la section jeunes du FC Balagne qui procédait à la remise des prix.

L'occasion pour lui de rendre hommage au regretté Gilbert Angelotti, ancien entraîneur du club, qui était un modèle d'exemplarité. Il remerciait aussi l'ensemble des participants, les éducateurs et entraîneurs du club pour leur travail, sans oublier les bénévoles qui, dans l'ombre, ont assuré.

Enfin, il remerciait la Ville de Calvi et les services techniques de la ville ainsi que toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué au succès de ce tournoi de l'amitié.



La suite du tournoi demain des U6 aux U9 annulée ainsi que de nombreuses manifestations

En raison d'un avis de tempête imminent, Didier Bicchieray, adjoint au maire de Calvi, en charge des sports et des animations a annoncé que la suite du tournoi de Noël réservée aux plus jeunes et qui devait se dérouler demain dimanche était annulée.

Par ailleurs, ce samedi, la parade Noël prévue ce samedi dans le cadre des animations de "Natale in Calvi" a été annulée, tout comme l'élection de Miss patinoire la veille, alors que la décision était également prise de fermer la patinoire, le village de Noël et ses chalets ainsi que l'espace Family Park et ses manèges.