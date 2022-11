Expulsés de Caldaniccia, les gens du voyage cherchent un terrain

Peu avant 11 heures, Abraham Demestre, un des représentants occupant le terrain, est venu à l'entrée du périmètre défini par les forces de l'ordre. En colère, il dénonçait : "Il y a des bébés, des personnes handicapées... On est encerclés comme des cochons. On ne nous propose rien et c'est à nous de trouver une solution. Si on nous propose un terrain, on part tout de suite, sauf qu'on nous rejette la faute dessus."



Questionnée à plusieurs reprises sur le sujet, la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA), en charge du dossier, n'a pas souhaité s'exprimer et a simplement indiqué "rechercher un terrain avec l'aide de la région, de l'État et de la CCI."



C'est sur les coups de midi que les choses ont pris leur tournure définitive. Deux caravanes sont sorties, amorçant le début de ce qui allait être la fin de la vie sur le terrain appartenant à Patrick Rocca pour la quarantaine de personnes concernées. Dans les heures qui ont suivi, d'autres caravanes et voitures ont quitté peu à peu les lieux, se rendant dans un premier temps vers un terrain situé sur la route de l'aéroport Napoléon-Bonaparte, jouxtant le magasin Dacia. "On croyait qu'il appartenait à la mairie mais est en fait à un particulier, explique Océane Catta, qui fait partie du groupe. On cherche donc un terrain appartenant à la mairie et on s'y rendra avant 20 heures. Là-bas, on ne bougera plus, même si on vient nous expulser."



A cette heure, les gens du voyage ont tous quitté le terrain de Caldaniccia. Ils cherchent actuellement le lieu où ils passeront la nuit, et mèneront donc leur prochaine action de résistance, sans exclure de mouvements d'une plus grande ampleur par la suite.