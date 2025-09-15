CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
"Un chœur dans les étoiles", un concert unique en France à la cathédrale d'Ajaccio 15/09/2025 Inseme et la Compagnie des eaux et de l’Ozone de la Corse (CEOC), main dans la main 15/09/2025 Exposition "Kalliste le Diamant" : Nicolas Panayotou fait un don à la ville de Calvi 15/09/2025 La crèche de Figari vient d’ouvrir, et il reste quelques places 15/09/2025

Exposition "Kalliste le Diamant" : Nicolas Panayotou fait un don à la ville de Calvi


La rédaction le Lundi 15 Septembre 2025 à 12:59

Depuis le 16 juin 2025, la Tour du Sel et la Caponnière accueillaient l’exposition « Kalliste le
Diamant », consacrée à l’art cinétique, qui a pris fin le 12 septembre. Au total, près de 12 300 visiteurs ont pu découvrir et admirer l’univers et le travail de Nicolas Panayotou. A l’occasion du décrochage de ses œuvres, l’artiste a tenu à être présent à Calvi, souhaitant faire don de l’une d’entre elles à la Ville. Un geste symbolique fort, destiné notamment à sceller les liens entre deux îles qui lui sont chères : la corse Kalliste et la grecque Ios, dont l’artiste est natif



Exposition "Kalliste le Diamant" : Nicolas Panayotou fait un don à la ville de Calvi
Désormais exposée au MUDACC (Musée des Arts de la Citadelle de Calvi), l’acrylique sur toile « Rhodon IV » vient enrichir la collection du Fonds d’Art Contemporain communal, constituée par les dons des présidents successifs des Rencontres d’Art Contemporain de Calvi. Nicolas Panayotou rejoint désormais le cercle privilégié des artistes donateurs du Musée communal.


Première exposition entièrement dédiée à l’art cinétique, organisée en Corse, « Kalliste le Diamant » marque une étape importante dans la diffusion de ce courant artistique, né dans les années 1960. En offrant à Calvi une œuvre majeure, Nicolas Panayotou inscrit durablement son travail dans un dialogue façonné entre héritage et renouveau.


L’actualité de l’artiste est particulièrement riche : en parallèle à l’exposition calvaise, il Nicolas Panatoyou vient de s’illustrer par la réalisation d’une fresque monumentale de 27 mètres, dans la rue Brillat-Savarin, située dans le 13ᵉ arrondissement de Paris.
La Municipalité calvaise n'a pas manqué d'exprimer sa profonde gratitude à Nicolas Panayotou et de le remercier vivement pour sa générosité et son talent, qui honorent le patrimoine culturel local.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos