Exposition "Kalliste le Diamant" : Nicolas Panayotou fait un don à la ville de Calvi

Désormais exposée au MUDACC (Musée des Arts de la Citadelle de Calvi), l’acrylique sur toile « Rhodon IV » vient enrichir la collection du Fonds d’Art Contemporain communal, constituée par les dons des présidents successifs des Rencontres d’Art Contemporain de Calvi. Nicolas Panayotou rejoint désormais le cercle privilégié des artistes donateurs du Musée communal.
Première exposition entièrement dédiée à l’art cinétique, organisée en Corse, « Kalliste le Diamant » marque une étape importante dans la diffusion de ce courant artistique, né dans les années 1960. En offrant à Calvi une œuvre majeure, Nicolas Panayotou inscrit durablement son travail dans un dialogue façonné entre héritage et renouveau.
L’actualité de l’artiste est particulièrement riche : en parallèle à l’exposition calvaise, il Nicolas Panatoyou vient de s’illustrer par la réalisation d’une fresque monumentale de 27 mètres, dans la rue Brillat-Savarin, située dans le 13ᵉ arrondissement de Paris.
La Municipalité calvaise n'a pas manqué d'exprimer sa profonde gratitude à Nicolas Panayotou et de le remercier vivement pour sa générosité et son talent, qui honorent le patrimoine culturel local.
