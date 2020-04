Exportation des déchets en PACA : L’Assemblée de Corse valide « un mal nécessaire » !

L’accord de la Région Sud

L’affaire est partie d’une proposition du président de la CAPA et maire d’Ajaccio, Laurent Marcangeli, qui, a demandé au maire de Nice, Christian Estrosi, d’accueillir les balles de déchets qui s’entassaient sur le site de Saint Antoine. Près de 21 300 tonnes de balles de déchets ont été entreposées entre novembre 2019 et février 2020 sur 18 sites de stockage provisoires répartis dans toute la Corse. Ces balles, en attente de traitement, se dégradent, provoquent, en bordure des agglomérations, des nuisances qui affectent les populations et accentuent les tensions, et sont devenues ingérables en pleine crise sanitaire. Face à la demande pressante des intercommunalités, le président du Conseil exécutif a, donc, saisi la balle au bond et obtenu l’accord du président de la Région Sud, Renaud Muselier « que je remercie publiquement : s’il n’avait pas donné son accord, il n’y aurait pas eu de processus global. Accord d’autant plus indispensable que l’exportation ne s’est pas limitée au centre de Nice, 5 100 tonnes, mais également Vedène, 4200 tonnes, et Fos, 6800 tonnes, dont je remercie les élus. Comme je remercie Carole Delga, présidente de la région Occitanie qui avait accepté le principe d’une exportation éventuelle ». Seconde mise au point !



16 000 tonnes évacuées

Une exportation limitée à 16 000 tonnes et rendue possible par la crise liée au COVID qui, en réduisant ponctuellement les volumes de déchets traités sur les différentes installations de la Région Sud, lui permet d'accepter les balles insulaires. Le conseiller exécutif et président de l’Office de l’environnement, François Sargentini livre les détails de l’opération : « Le coût du transport est basé sur un estimatif de transports terrestres insulaires pour 5 200 tonnes des sites de stockage du Cismonte auxquelles s’ajoutent 9 700 tonnes des sites de stockage de la région ajaccienne et 6 400 tonnes des sites de stockage de l’Extrême Sud. A cela s’ajoutent les coûts des traversées maritimes et les coûts de déconditionnement des balles et de transport depuis le site de déconditionnement jusqu’aux incinérateurs. La durée du contrat sera de 2 mois, reconductible expressément une fois pour 2 mois dans la limite de la durée de l’état d’urgence ». Le transport sera effectué par la Corsica Linea, via Nice, et la Corsica Ferries, via Toulon.