"Eu Cantu", l'album pédagogique de "Scola in Festa" pour apprendre le corse en musique

Ce lundi 19 octobre, l'association "Scola in festa" portée par le chanteur Felì sort un album pédagogique pour apprendre la langue corse aux enfants. Il comportera 10 chansons, 10 comptines et 5 poèmes en Corse adressés au grand public mais surtout aux élèves des écoles puisque le CD sera distribué à tous les professeurs des écoles dans les classes préélémentaires et élémentaires et aux professeurs de corse des collèges et des lycées. " Avec cet album nous avons voulu mettre notre petite pierre à l'édifice de l'apprentissage de la langue pour les plus jeunes.", explique Felì.Tous les titres sont inédits et ont été écrits et composés par Ghjacumu Fusina, P.Santucci, Ghjuvan Teramu Rocchi et Felì Travaglini. L'album est d'ailleurs dédié à Ghjuvan Teramu Rocchi, poète insulaire disparu en 2018. "Nous sommes conscient qu’on n'apprend pas une langue uniquement avec les chansons et les poésies mais cela y contribue fortement. Le chant et la musique sont essentiels au développement de l’oreille d’un enfant. On connait d'ailleurs les bienfaits du bilinguisme pour l'apprentissage d'une troisième langue.", poursuit le chanteur.

En complément du coffret CD, une mallette pédagogique sera téléchargeable gratuitement sur le site de Scola In Festa (www.scolainfesta.corsica), à partir du 19 octobre 2020 par tous les enseignants et autres personnes qui le désireront. Cette banque comprendra des photos et des liens vidéo se rapportant au vocabulaire de chaque titre, des illustrations coloriées et non coloriées pour que les professeurs puissent réinvestir le vocabulaire pendant les phases de coloriages. Elle comportera aussi les textes originaux et leur traduction en français et les grilles d'accords de musique pour chaque titre.



Cet album a été réalisé avec le concours de la Collectivité de Corse, le centre d’art polyphonique de Sartène, les mairies de I Fulelli, Viscuvatu, Furiani, Tagliu-Isulacciu ainsi que des partenaires privés.