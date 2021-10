Être prêt en cas de risque majeur à Ajaccio : la mairie présente son passeport pour la survie

« Le DICRIM devrait être dans chaque maison, chaque collectivité pour développer une culture de la gestion du risque. Que chacun sache ce qu’il doit faire en cas de crise, dans l’intérêt de tous. La sécurité passe aussi par la responsabilité collective », indique Nicole Ottavy. Le document sera disponible dans les lieux grand public et les institutions de la ville. La liste de ces lieux est disponible sur le site internet de la mairie. Le DICRIM existe également en version numérique. Il est visionnable en cliquant sur le lien suivant : DICRIM de la ville d’Ajaccio. Il viendra appuyer la campagne de sensibilisation lancée par la mairie dès ce lundi 18 octobre. Une campagne très axée sur le risque inondations car la ville est classée en Territoire à Risques Importants d’Inondations (TRI).S’il est une obligation, le DICRIM et son élaboration sont à la charge de la commune. Chacune ayant ses risques spécifiques, la déclinaison locale est essentielle. Cependant, il est également le fruit d’un travail collaboratif entre la municipalité, l’union européenne, la collectivité de Corse et le ministère de la transition écologique.Financièrement, une partie de son financement est assuré par la ville à hauteur de 20 %. Le document est cofinancé dans le cadre du Programme de Prévention contre les inondations (PAPI) à hauteur de 30% par le Fonds Européen de Développement Régional et à 50% par le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs.« Ajaccio est soumise à de nombreux risques. Plus qu’on ne le pense. Il faut développer une culture pompiers et être prêts si un jour une crise se produit », prévient Nicole Ottavy. S’il n’est pas obligatoire d’en avoir un dans son portefeuille ou sur son téléphone, le DICRIM est fortement recommandé car en cas de crise, si chacun agit correctement, des vies peuvent être épargnées.