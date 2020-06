Eté 2020 : Air Corsica veut être le moteur de la reprise touristique

« Notre devoir est de donner les moyens à la reprise de l’activité touristique ». D’entrée, le message portée par Marie-Hélène Casanova-Servas, présidente du conseil de surveillance d’Air Corsica est clair. Il s’agit pour la compagnie de gérer la sortie d’une crise pas tout à fait terminée, selon l’aveu même de Vanina Borromei, présidente de l’Office des Transports : « Il faut que les usagers comprennent que nous sommes encore dans une phase au ralenti mais que nous mettons tout en œuvre pour rebondir ». Une période durant laquelle le service public a pris tout son sens pour l’élue : « S’il n’existait pas, l’île aurait été complètement coupée du continent ».



« L’heure est désormais à la relance » explique Marie-Hélène Casanova-Servas. Et pour ce faire, la compagnie entend déployer un vaste plan d’action, structuré autour du triptyque : « accessibilité, attractivité, promotion ».

Ce sont ainsi 1 million de sièges qui seront proposés au départ de Paris et 500 000 de Nice et Marseille, ainsi que 150 000 sièges pour d’autres destinations telles que Lyon, Toulouse, Clermont ou Charleroi. À cette offre s’ajoute la mise en place d’une nouvelle stratégie tarifaire : la compagnie proposera des billets à prix bas et des actions promotionnelles ponctuelles « par exemple l’aller retour au départ de Nice ou Marseille à 159€ de juillet à septembre » illustre Marie-Hélène Casanova-Servas.



Afin de promouvoir ces dispositifs, la compagnie ne lésinera pas sur les moyens de communication : emailing, affichage, campagne sur les réseaux sociaux, presse écrite... Pas de doute, Air Corsica entend clairement se positionner en moteur de la reprise touristique car « le tourisme est un pilier de l’activité économique de l’île ». Et pour l’instant, « les réservations sont au vert », confie Vanina Borromei.



Un afflux de touristes est donc à prévoir



Dans ces conditions, comment garantir la sécurité sanitaire ? Si le green pass n’est plus à l’ordre du jour, des mesures strictes seront néanmoins en vigueur : port du masque des l’arrivée à l’aéroport, désinfection régulière des cabines, suppression du service boisson et tests PCR… facultatifs. « Mais nous espérons qu’ils seront suivis » commente la Présidente du conseil de surveillance.



S’il s’agit de favoriser les flux touristiques, les flux « insulaires » et « affinitaires » ne sont pas oubliés. « Le service public a connu une étape historique : le prix du billet à 99€ pour Marseille et 199€ pour Paris. Ce sont des tarifs historiquement bas depuis la création de la compagnie il y a 30 ans » se félicite Marie-Hélène Casanova-Servas. Vanina Borromei rappelle que les conditions d’accessibilité du tarif résident seront renforcées « afin de les limiter aux seules personnes concernées ».



Quid alors des corses de la diaspora ?

« Pour ceux qui ont des centres d’intérêts matériels et moraux en Corse, un projet leur sera proposé selon la volonté du président du conseil exécutif de Corse avec la mise en place d’une carte à partir de septembre » annonce Marie-Hélène Casanova-Servas. En attendant, ils pourront bénéficier de tarifs plus attractifs : « Nous faisons une promotion à 159€ au départ de Marseille et de Nice pour venir en Corse, pour que tous ceux qui n’ont pas pu rendre visite à leurs parents pendant cette crise du COVID-19 puissent le faire, à des tarifs préférentiels ».