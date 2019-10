Etablissements de plage calvais : l'appel de Jérôme Sévéon

Maria-Serena Volpei-Aliotti le Mercredi 23 Octobre 2019

Jérôme Sévéon, candidat aux municipales 2020 de Calvi a souhaité communiquer sur un des sujets polémiques qui touche la cité balnéaire de Calvi. Les établissements de plage, sont aujourd'hui plus que jamais au centre de nombreuses discussions, notamment sur leur devenir, laissant ainsi l'avenir de nombreux professionnels totalement incertain.

Dans un communiqué de presse, Jérôme Sévéon demande à la municipalité actuelle " de faire face à ses responsabilités" et d'être " le porte-parole des Calvais et des propriétaires d’établissement de plage afin de réaliser, tous ensemble, un projet maîtrisé et réalisé dans la sérénité".



Les plages de Calvi face à une crise sans précédent "A l’heure de la démolition programmée depuis 2006 des établissements de la plage de Calvi, les plagistes sont toujours dans l’incertitude et le flou complet sur les conditions dans lesquelles ils pourront reconstruire. Depuis le décret plage de 2006 qui impose la destruction des établissements, aucun projet d’aménagement n’a été préparé par la municipalité. Les plagistes, contraints par la loi et la réglementation, doivent donc détruire leurs établissements sans aucune visibilité sur leur activité de demain. C’est une crise sans précédent qui aurait due et pue être anticipée. Les enjeux économiques, sociaux, écologiques n’ont pas d’équivalent sur l’île : 17 établissements sur une plage de 2,8 km, un site d’exception, emblématique et vital pour Calvi la Balagne et la Corse, confrontés à une crise sans précédent. Nous demandons à la municipalité actuelle de faire face à ses responsabilités et d’être le porte parole des calvais et des propriétaires d’établissement de plage afin de réaliser, tous ensemble, un projet maîtrisé et réalisé dans la sérénité. Nous demandons au représentant de l’Etat de prendre la mesure de la situation, et malgré des délais maintes fois repoussés, de rentrer dans le dialogue pour répondre positivement à cet enjeu majeur. Il est indispensable interrompre ce massacre et de travailler à un projet d’aménagement futur dans un délai prorogé. C’est l’image de Calvi, son avenir économique, son positionnement écologique qui est en jeu. Nous prônons le retour de la majorité des établissements de plage, en retrait de la voie ferrée, de façon sécurisée sur le domaine communal, avec un retour à une plage naturelle, une parfaite intégration paysagère, ce qui ajoutera une valeur ajoutée à l’attractivité du la plage, en termes d’esthétique et de respect de l’environnement. Ne laissons pas passer cette opportunité unique de réussir le Calvi de demain"

