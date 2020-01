Escalade : les lauriers régionaux distribués à Corte et Ajaccio

La Ligue corse de la montagne et de l’escalade assure la promotion et le développement en Corse des six activités sportives de la Fédération française de la montagne et de l’escalade : l'escalade, l'alpinisme, le canyonisme, la randonnée montagne, la raquette à neige et le ski-alpinisme.

La Ligue représente en Corse la FFME auprès du mouvement sportif, des pouvoirs publics, des partenaires privés institutionnels ainsi que, de façon générale, de toute personne physique ou morale en vue d’accomplir les missions qui lui sont confiées.





Elle organise les compétitions officielles à l’issue desquelles sont délivrés les titres de champions régionaux ainsi que toute autre manifestation ou compétition prévue par les règlements sportifs fédéraux.

Elle organise également des évènements de promotion et de découverte des activités de montagne. La Ligue corse de la montagne et de l’escalade a enfin pour rôle de veiller à la sauvegarde de l'intégrité et de la beauté de la nature en montagne. Elle veille à la protection et la défense du milieu montagnard et des terrains d'escalade et de randonnée, en liaison avec les populations et les professions concernées, les autres fédérations et les collectivités locales.





Dans cet esprit et dans celui de l’Agenda 21 du CNOSF, la Ligue intègre la notion de développement durable dans ses politiques, ses règlements et les modes de gestion qui régissent son fonctionnement, l’accomplissement des activités sportives et la tenue des manifestations sportives qu’elle organise ou qui sont organisées sous l’égide de la FFME.

La ligue regroupait 15 clubs ou sections de club sur l’Ile, et 562 licenciés en avril 2019