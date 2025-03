Escalade : Corsica Roc réussit son rendez-vous annuel à Ajaccio

Deux jours de grimpe, 139 participants, une infrastructure rénovée et une première reconnaissance fédérale pour les jeunes compétiteurs : la compétition annuelle de bloc organisée par Corsica Roc a rencontré un franc succès ce week-end à Ajaccio.

Dans la salle de bloc du terre-plein de la gare, entièrement remise à neuf pour l’événement, les passionnés ont pu évoluer en toute liberté. "Il s’agit d’une occasion unique de grimper sans pression, à son rythme, avec un système de points attribué selon le nombre de blocs validés", explique le président Basile Nicolsky.



Samedi, 58 adultes et jeunes de 16 ans et plus ont ouvert le bal avec les phases qualificatives, suivies des finales. Dimanche, place aux 81 jeunes de 8 à 15 ans, qui ont grimpé tout au long de la journée. Pour la première fois, la compétition des catégories U14 (12-13 ans) et U16 (14-15 ans) s’est déroulée sous l’égide de la FFME (Fédération Française de Montagne et d’Escalade), offrant un cadre officiel et rigoureux aux jeunes compétiteurs.



L’escalade de bloc, discipline dynamique et spectaculaire, repose sur un principe simple : les grimpeurs ont environ trois heures pour tenter librement les différents parcours, sans limite d’essais. Chaque bloc validé rapporte des points, et le classement final est établi en fonction du nombre de blocs réussis. Une approche qui permet aux participants de "progresser sans frustration", précise le président.



Un week-end riche pour l’escalade corse

Pour accueillir les compétiteurs dans les meilleures conditions, Corsica Roc a mené d’importants travaux d’aménagement durant trois semaines, soutenu financièrement par la Collectivité de Corse et la Ligue Corse FFME. À l’issue de la compétition, Isabelle Ferracci, Directrice des sports, de la jeunesse et du vivre ensemble à la Collectivité de Corse, et Jean-Pierre Sollacaro, conseiller municipal de la Ville d’Ajaccio, ont remis les prix aux finalistes des catégories U14 et U16.



Ce week-end n’était pas seulement marqué par la compétition ajaccienne. Une quinzaine de grimpeurs corses étaient également en déplacement à Marseille pour le Championnat régional PACA. Parmi eux, Manoa Mouchet du club Pietrosella Escalade s’est illustré en remportant la première place sur l’épreuve de vitesse, tandis que deux autres jeunes insulaires ont décroché un top 15 sur l’épreuve combinée.



Entre performance, apprentissage et convivialité, la compétition de Corsica Roc a confirmé l’engouement croissant pour l’escalade en Corse, renforcé par des infrastructures en plein développement et un cadre désormais plus structuré pour les jeunes compétiteurs.