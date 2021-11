Esat de Morta : l'insalubrité des locaux pointée par les salariés, le conflit continue

Depuis 4 jours, le STC bloque l'Établissement et service d'aide par le travail (Esat) de Morta sur la commune de Prunelli-di-Fium'Orbu qui accueille 63 résidents. Le syndicat qui n'a toujours pas eu de réunion avec la direction dénonce une discrimination aux promotions pour les salariés adhérents à leur organisation. « Les employés syndicalisés du STC sont systématiquement écartés des promotions », s’indigne Marie-Antoinette Santoni responsable STC du Fium'Orbu. L’organisation syndicale conteste également le recrutement qui serait d’abord fait sur le continent et sur des personnes ne disposant pas des diplômes nécessaires. « Les procédures normales de recrutement sont totalement oubliées. On se retrouve avec des personnes en situation de handicap encadrées par un personnel non qualifié », regrette Marie-Antoinette Santoni.André Vittori, éducateur à l’Esat de Morta depuis 1984 dénonce également l’insalubrité de l’établissement et des chambres des résidents. « Il y a de la moisissure, il fait froid car les portes sont très mal isolées. Ce n’est pas une situation pour ceux qui y habitent et ceux qui y travaillent, se désole-t-il avant de confier, il y a 3 ou 4 ans, il y a eu des cas de tuberculose, ce n’est sans doute pas une coïncidence. »Depuis 8 ans, les syndicats et les employés demandent la construction d’un nouveau foyer aux normes mais le projet ne semble pas aboutir. « Tout le monde se renvoie la balle et finalement les résidents se retrouvent avec 2 douches et deux toilettes pour 5 », poursuit l’éducateur qui regrette le silence de la direction depuis que le mouvement de grève a débuté. « Pour eux tout va bien, ils ne prennent pas la mesure de la gravité de la situation », assure la responsable STC du Fium'Orbu qui entend poursuivre le blocage tant que les grévistes ne seront pas reçus. Le rendez-vous pourrait être fixé au 9 ou 10 décembre.Contactée à ce sujet, la direction de l’Esat n’a pas répondu à nos sollicitations.