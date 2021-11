Prunelli-di-Fiumorbu : le STC bloque l'ESAT de Morta

Livia Santana le Jeudi 25 Novembre 2021 à 11:05

Ce jeudi 25 novembre, le STC a débuté un bloquage de l'Établissement et service d'aide par le travail (ESAT) situé dans le hameau de Morta à Prunelli-di-Fiumorbu. Le syndicat dénonce, entre autres, des embauches non réglementaires et des locaux vétustes.