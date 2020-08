Ersa et le Moulin Mattei pour l'envol de AVALON, média made in Corsica dédié à la promotion de la musique électronique et ses artistes

Grand passionné de musique électronique, il passe son temps à chasser les perles rares qui apportent fraîcheur et originalité à ses mixes.

Avec feeling, il vous emmène du plus festif au plus dark de son univers musical bien vaste, sur des sons Tech House, Techno Deep Minimal où l’on retrouve les sensations tribales des percussions et d’un groove inspirant Détroit.

Co-fondateur des événements « I Want Techno » en Corse et résident pendant 2 ans au collectif Play it Corsica, il mixe sur des Line up aux côtés d’artistes tels que Matt Dwellers, Parus Major, Reig , Wielki, Joris Delacroix et Citizen Kane.

Aujourd’hui l’heureux créateur de Avalon (visual audio podcast), a pour but de développer la scène locale et de faire découvrir les nombreuses perles cachées de l’Ile de beauté.

« La musique donne une âme à nos coeurs et des ailes à la pensée »

Un projet culturel et social qu’accompagne la marque Unite et son fondateur Jean-Baptiste De Méo originaire du village de Pietracorbara.

Le projet Unite mélange et rassemble les religions, couleurs de peaux, orientations sexuelles et modes de vies.

Le but est de soutenir la différence et la diversité en étant le plus visible possible, une façon de lutter contre les discriminations, le racisme et l’homophobie.





Un aperçu de la prestation de BastiaB dans cette vidéo

https://www.facebook.com/watch/?v=805817290154870 Son logo sphérique représente la terre et met en valeur la beauté des couleurs et des genres qui y cohabitent.

C'est là que tout naturellementBastienB, le DJ insulaire originaire de la région bastiaise a décidé de poser son set.