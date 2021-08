Eric Fraticelli, le nouveau phénomène d'Instagram

Son arrivée sur Instagram était visiblement attendue. L'humoriste, acteur et réalisateur Eric Fraticelli aussi surnommé Pido dans les années 2000 grâce à son duo aussi incarné par Jacques Leporati (Tzek), a depuis ce mardi 3 août décidé de rejoindre le réseau social. Après seulement quelques jours d'activité, ce dernier totalise déjà plus de 6 500 abonnés.



Sur son compte, on retrouve pour le moment 7 publications dont 5 vidéos tournées en selfie avec ses fidèles compagnons : deux buldogs français (Bada et Blue) qui se prêtent bien au jeu de la caméra. En particulier la très remarquée Bada qui lui volerait presque la vedette. Sur plusieurs vidéos, d'un naturel comique, Eric Fraticelli annonce son ambition de devenir "influenceur" et de décrocher des partenariats avec des marques : "moi aussi je veux faire influenceur, le truc où tu envoies deux, trois vidéos et tu gagnes 200, 300 000 euros par moi. Ça ça me plait !"



En vérité, c'est sa boîte de production et son distributeur Warner qui l'ont initié au réseau social à l'occasion de la projection de son premier long métrage "Permis de construire", ce samedi 31 juillet en avant-première au festival de Lama. Et ils auraient "bien fait", puisque lorsqu'on interroge l'humoriste se dit "plutôt satisfait de ses débuts" : "Je reçois 4 à 5 nouveaux abonnements par minute, au départ je regardais qui c'était mais maintenant c'est un peu compliqué", confie-t-il.



Si l'homme a autant tardé pour s'inscrire c'est qu'au début il était assez réticent : "j'avais peur du côté très critique mais dès que j'ai commencé à poster je me suis rendu compte que c'était un super outil de communication avec le public. Artistiquement c'est très intéressant et c’est amusant de voir comment les gens réagissent."

Eric Fraticelli semble conquis et compte ne pas "s'arrêter là". Pour le moment, son contenu s'appuie "sur l’intuition" mais il compte bien acquérir les codes du réseau social et pourquoi pas, se mettre à Tik-Tok avant la sortie officielle de son film en février ou mars 2022.