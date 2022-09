Éric Dupont-Moretti à Bastia : « Il faut renforcer les moyens de lutter contre la délinquance qui gangrène cette île »

De l’écoute et des plaintes

C’est, donc, entouré des représentants de l’Etat, des magistrats et du Parquet, que le ministre de la justice a entamé la visite du tribunal de grande instance de Bastia, l’occasion surtout de rencontrer les magistrats du siège et du Parquet, les huissiers, les greffiers… tous les personnels judiciaires, et d’entendre leurs doléances. Service contentieux, permanence Parquet, audiencement, ordre des avocats… le ministre a pris le temps d’écouter, de rassurer et de promettre. Et de laisser filer quelques petites phrases : « Aucune Cour d’appel ne sera supprimée dans ce pays. Je le dis clairement » lance-t-il devant une affichette collée sur un des murs du service contentieux où est écrit en grosses lettres : « Fermer un tribunal d’instance, c’est la justice qui s’éloigne ». En face, dans les bureaux du Parquet, il répond aux procureurs et substituts : « L’Ecole nationale de la magistrature (ENM) doit s’ouvrir davantage, il est important qu’elle rencontre le monde économique, les patrons, les élus parce qu’elle est aussi une école de la République. On a ouvert l’ENA, on doit ouvrir l’ENM, même si le gros des troupes reste les magistrats ». Dans le bureau du procureur adjoint, interrogé sur le financement de la justice, il avoue son étonnement face à la réticence de Bercy à augmenter les budgets : « La justice est un service public qui coûte de l’argent, mais qui rapporte aussi ». Le Parquet lui remet le rapport annuel des violences intra-familiales, en expliquant la spécificité de l’île en la matière : « Presque la moitié des détenus de Borgo sont des auteurs de violences intra-familiales et 60% des suivis en milieu ouvert le sont pour des violences conjugales » s’étonne la nouvelle présidente de la Cour d’appel devant cette situation inédite. « Certaines associations disent que le gouvernement ne fait rien, il faut être sérieux ! Ça me rend chagrin parce qu’on obtient des résultats ! Il n’y a pas de fatalisme, on est complètement engagé sur cette question. On essaye de limiter au maximum les passages à l’acte ». La visite se poursuit hors caméra à la présidence de la Chambre d’instruction, au Parquet, à la Cour d’appel avec une incursion dans les locaux de l’ordre des avocats.



Une justice plus efficace

« Je viens visiter Bastia pour deux raisons, d’abord l’installation de la première présidente de la Cour d’appel, ensuite remercier l’ensemble des personnels de justice, magistrats, greffiers, personnel administratifs, avocats pour le travail qui est accompli ici. Je veux également remercier les contractuels que nous avons envoyés partout en France. Nous en avons embauché 2000. C’était le plus grand plan d’embauche jamais réalisé par la chancellerie. Ici, sept contractuels sont venus aider les magistrats dans leurs tâches », résume, à la fin de la visite, Eric Dupont Moretti. Pour appuyer son propos, le Garde des Sceaux cite un seul chiffre qui est, selon lui, « significatif : - 43% des dossiers « Affaires familiales » ont été déstockés, jugés plus rapidement. Cela a une signification très claire : la justice va être rendue plus rapidement. Quand on n’a plus ces anciens dossiers à traiter, on peut se consacrer naturellement au dossier qui arrive. Nous voulons, tous ensemble, dans la co-construction, que la justice soit plus fluide, plus efficace, plus protectrice et plus proche de nos compatriotes ». Il martèle qu’à Ajaccio et Bastia, « des efforts considérables ont été consentis pour que la justice fonctionne mieux » et que ses efforts seront « intensifiés par les embauches à venir qui ont été annoncées par le Président de la République et par la mise en place effective des solutions que nous aurons tirées des États généraux de la justice ». Des embauches qui concernent tous les pôles de la justice : « aucun pôle n’est privilégié, ni oublié. Nous allons envoyer prochainement des magistrats supplémentaires, des greffiers supplémentaires et des contractuels ».



Une délinquance spécifique

Eric Dupont Moretti confirme la spécificité de la délinquance corse « contre laquelle il faut agir. Il faut renforcer les moyens de tout ce qui est en charge de lutter contre la délinquance qui gangrène cette île. Les gens, ici, ont le droit de vivre dans la tranquillité, c’est impérieux ! », comme il explique au micro de Corse Net Infos :