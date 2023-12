Equitation. Le championnat de Corse de Dressage à Lumio a fait le plein d'engagés et d'émotions

Du 8 au 10 décembre, les passionnés d'équitation avaient rendez-vous au Centre équestre de Balagne à Lumio pour le Championnat de Corse de Dressage. Pendant trois jours intenses, les meilleurs cavaliers corses de tous âges se sont réunis pour concourir et tenter de décrocher la précieuse coupe. Les compétitions étaient ouvertes à toutes les catégories, depuis les débutants en Club 4 jusqu'aux cavaliers les plus confirmés en amateur 2.

Les épreuves du championnat ont été axées sur la parfaite exécution des figures imposées, évaluées attentivement par un jury impartial et compétent composé cette année de Sandrine Page, Marianne Potokar Mey, Aymeric Cruaud et Magali Gozzi.

Le dimanche a réservé son lot de surprises avec des reprises en musique et des performances déguisées qui ont offert un spectacle époustouflant. Au-delà de la précision technique, le sens artistique des cavaliers a été récompensé, ajoutant une touche unique à la compétition.

L'équipe organisatrice, dirigée par Marion Feraud, le Comité Régional d'Equitation Corse et sa commission Dressage, ainsi que l'ensemble des partenaires, peuvent être fiers du succès de cet événement qui a démontré une fois de plus la passion et le talent des participants, renforçant la réputation de la Corse en tant que terre d'excellence équestre.