"Epos, tome 1 Des aubes et des fins" : le premier roman de Marine Duval

"Au 24e siècle, l’auteure postule une humanité dépeuplée et mise en péril par les velléités d’extinction qui agitent deux sectes. Celeste Bretton dirige le plus vaste gouvernement d’Eurasie, or son mandat comme sa vie de femme sont à l’orée d’un nouveau cataclysme. Roman chorale aux personnages redoutables ou attachants, Epos, Des aubes et des fins est le premier tome d’une saga qui ravira les férus de géopolitique, d’art et d’amour, sans oublier les passionnés de langues et de voyages" explique Marine Duval Simon-Ciosi qui est née et a grandi en Corse, et qui réside désormais en Bretagne.

Son univers littéraire propose un point de jonction entre l’érudition classique et l’Imaginaire ".





Doctorante en littérature française et diplômée d’Histoire de l’Art, Marine Duval est parallèlement en 3e année de thèse en Langue et Littérature françaises à l’Université Paris Nanterre où elle étudie le rôle de la littérature dans la construction mémorielle de la Résistance en France. Elle est boursière de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

Ses écrivains favoris sont Zola, Flaubert, Charlotte Delbo, Saint-John Perse, Ernst Wiechert, Primo Levi, Paul Celan, Musset, Boul- gakov, Agrippa d’Aubigné. En peinture, Botticelli, Frida Kahlo, Klimt, Hun- dertwasser, Vermeer...

Jeune maman et épouse, Corse de naissance, elle vit désormais en Bretagne près de Rennes.

La saga Epos est son premier ouvrage et doit comporter plusieurs tomes

Epos - Des aubes et des fins, Les Presses Littéraires, 21,00 €