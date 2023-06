Entretien des panneaux solaires : voici le guide à suivre pour ne plus vous tromper !

La toiture de la maison ne dispose pas d’une inclinaison conséquente ;

Les pluies sont plutôt rares dans la région ;

L’environnement de la maison comporte énormément de saletés.

La réduction des efforts déployés par l’utilisateur, et les risques de détérioration des panneaux solaires ;

L’adaptabilité des perches télescopiques en fonction des hauteurs à atteindre ;

La conduite de l’eau pure dans la brosse de nettoyage de façon rapide.

Comme vous l’aurez compris, l’accumulation de crasse peut impacter le rendement de votre kit de panneaux solaires autonome EcoFlow . Sur une année, il s’agit d’une diminution qui peut avoisiner 15%. Les performances des modules solaires sont donc impactées, et mises à mal par l’accumulation des débris. Comment s’assurer dans ce cas du parfait fonctionnement de vos panneaux solaires ?Il faudra veiller à une maintenance fréquente, et un entretien assidu pour en tirer le meilleur parti. Ainsi, vous pourrez continuer à produire de l’énergie et bénéficier de l’eau chaude sanitaire à partir de votre installation. Toutefois, ne pensez pas que l’accumulation de saletés n’impacte que la productivité de vos panneaux solaires. Ce phénomène agit aussi sur la durabilité du dispositif, qui peut alors être significativement réduite.Les personnes qui ont fait le choix de l’autoconsommation photovoltaïque doivent par conséquent booster la production d’énergie de leur installation. Pour cela, il est impossible de ne pas compter sur le nettoyage des équipements. L’idéal serait de contacter des spécialistes pour réaliser cette opération assez délicate. Cependant, vous pourriez vous en charger vous-même en apprenant comment faire. Les gestes doivent être délicats, et vous devez posséder le matériel approprié.Le moment au cours duquel le nettoyage des panneaux solaires doit se faire sera aussi déterminant dans le rendement. Lorsque l’installation de ces équipements est faite dans une région très ensoleillée, l’entretien doit être constant. Voici les périodes clés pendant lesquelles éliminer les saletés présentes sur votre kit solaire :Au printempsLes raisons pour lesquelles choisir le printemps sont assez évidentes. Les feuilles mortes, les déjections d’oiseaux et autres recouvrent énormément les panneaux photovoltaïques à cette époque de l’année. Vous pouvez donc les éliminer en une seule opération de nettoyage.À l’automneAu cours de cette saison, vous devez surtout nettoyer vos panneaux solaires si :L’automne est par exemple le meilleur moment de l’année pour nettoyer des panneaux solaires installés en ville. Dans ce genre de cadre, la densité de la circulation peut accroître la quantité de débris sur les équipements. Le décrassage des installations doit doublement s’effectuer, si la maison est située en bordure de mer. Le sel a tendance à s’accumuler sur le matériel, en plus des excréments des mouettes. Tous ces éléments risquent énormément d’accélérer la dégradation de vos panneaux solaires.En hiverNettoyer les panneaux solaires au cours de cette période de l’année est également une excellente idée. Pensez-y, surtout si des chutes de neige sont annoncées ou effectives. En effet, l’accumulation d’une couche de neige sur les panneaux solaires empêche la lumière d’être captée. Pour ne pas subir une baisse de production d’électricité, assurez-vous que vos panneaux solaires soient parfaitement propres.Les panneaux photovoltaïques sont des équipements assez fragiles. Vous vous doutez bien que leur nettoyage peut entrainer des cassures, si vous ne vous y prenez pas bien. Comment réduire les risques ? Les professionnels recommandent l’usage d’une perche télescopique. Vous pourrez vous en procurer dans les magasins spécialisés, afin de rendre l’opération moins pénible. Les avantages liés à l’usage d’une perche télescopique pour nettoyer vos panneaux solaires sont nombreux :Pour nettoyer votre toiture solaire dans les meilleures conditions, il faudra aussi vous assurer de limiter les risques pris. En effet, les panneaux sont souvent installés à proximité des câbles électriques du réseau. Il est alors conseillé de protéger la perche télescopique que vous utiliserez à cet effet. Cela vous mettra ainsi à l’abri des risques d’électrocution. Quant à l’eau à utiliser pour l’opération de nettoyage, elle doit être pure.Ce n’est donc pas la peine de miser sur des détergents, qui risquent plutôt de dégrader la surface de vos panneaux solaires. C’est par ailleurs une mauvaise option, car elle n’est pas du tout écologique. Privilégiez également l’eau tiède pour nettoyer vos panneaux solaires, afin d’éviter les chocs thermiques. Ces derniers risquent fortement de dégrader vos panneaux solaires.Certains gestes peuvent être dommageables à vos panneaux solaires au cours de leur nettoyage. Évidemment, il faudra éviter de marcher sur le matériel. Outre le risque de glissade, vous pourriez également vous blesser. Des microfissures pourraient aussi apparaitre à la surface du panneau solaire. Voilà pourquoi il est préférable de se servir d’une perche télescopique pour l’entretien. Projeter de l’eau froide sur les panneaux solaires peut sembler une bonne idée. Ne le faites pas !Tout ce que vous obtiendrez est un choc thermique, qui détruira les cellules solaires. Les meilleurs moments pour décrasser vos panneaux solaires sont le matin, et la fin de la journée. Évitez aussi d’utiliser des jets d’eau à haute pression pour l’opération. Les joints de l’équipement risquent de se désolidariser. Que faire si les saletés sont plutôt bien ancrées sur la toiture photovoltaïque ? N’essayez surtout pas de les frotter ou de les gratter. Le verre pourrait se rayer.En lieu et place, privilégiez l’usage d’un chiffon pour nettoyer votre installation solaire. Pensez aussi à décrasser l’onduleur, pour que ses performances restent toujours au beau fixe. Évitez absolument les produits chimiques tels que les détergents. Ils peuvent fortement décaper les cellules des panneaux photovoltaïques.