Entre Bastia et Livourne, Moby Lines naviguera jusqu’au 19 octobre

La saison maritime entre la Toscane et la Corse est officiellement relancée. Ce samedi 25 mai, la compagnie maritime Moby Lines a donné le coup d’envoi de ses traversées entre Livourne et Bastia, présentée comme « la plus rapide pour rejoindre la Corse ». Cette ligne, qualifiée de « métro maritime » par la compagnie, sera assurée jusqu’au 19 octobre par le navire Moby Orli afin de séduire les voyageurs souhaitant explorer l’île aux périodes moins fréquentées. « La saison des vacances en Corse commence dès aujourd’hui, offrant aux amoureux de l’île la possibilité d’en apprécier toutes les richesses naturelles, non seulement en été, mais aussi avant et après », précise Moby dans son communiqué.



Le Moby Orli mise sur le confort et les services à bord : 400 cabines et suites entièrement rénovées, espaces communs inspirés des standards des croisières, solarium, Wi-Fi gratuit, salle de spectacles, aires de jeux pour enfants, et le plus grand magasin de bord de la flotte de la Baleine Bleue. Côté restauration, la compagnie met l’accent sur « la fraîcheur, la légèreté, la saisonnalité » avec des produits corses mis à l’honneur, disponibles dans les différents points de restauration, du restaurant aux bars en passant par le self-service.



Autre nouveauté réactivée cette saison : le service “Moby Night”. Cette formule permet aux voyageurs de monter à bord la veille du départ, entre 20h00 et 23h30, pour embarquer dans leur cabine, profiter du navire en toute tranquillité, et partir le lendemain matin à 8 heures avec petit-déjeuner inclus. « Une formule très appréciée permettant de voyager sans stress, réduire les coûts et optimiser les déplacements », souligne la compagnie.



Plus d'infos www.mobylines.fr