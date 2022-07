Enseignement supérieur : Les inscriptions sont ouvertes à l'Université de Corse

Diplôme Métiers d’Art et conception numérique : inscriptions jusqu’au 15 juillet 2022

Les inscriptions ou réinscriptions pour l’année 2022/2023 à l’Université de Corse sont ouvertes en ligne jusqu’auAvant toute inscription administrative, il est indispensable de s’acquitter de la CVEC , une contribution financière destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement social, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur intention.Pour tout besoin d’accompagnement, un point d’accueil est accessible sans rendez-vous, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, au rez-de-chaussée du Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi, Corte.Les inscriptions pour le Diplôme Universitaire Métiers d’art et conception numérique, en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Corse et le Pôle Pépite Corse, sont ouvertesvia la plateforme Parcoursup.Ouvert en formation continue et en formation initiale, ce diplôme est accessible dès le niveau bac et sur dérogation pour les artisans en exercice depuis 5 ans et est rattaché à l’Institut Universitaire de Technologie. L’objectif : dispenser les savoirs relatifs aux méthodologies de conception et éco-conception de projet, aux techniques et process de fabrication numérique et traditionnelle, et un socle de connaissances entrepreneuriales appliquées au secteur des industries culturelles et créatives en Corse pour former une nouvelle génération d’artisans d’art et de designers. Consulter la fiche diplôme | Vannina Bernard-Leoni – 04 95 45 06 67[| bernard-leoni_v@univ-corse.fr