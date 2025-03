Enseignement agricole en Corse : la mobilisation se durcit. Opération "Isula Morta" et blocages prévus dès ce lundi matin

Dans un communiqué, l'intersyndicale des personnels de l'enseignement agricole de Corse remercie les élus, syndicats, organisations politiques et socioprofessionnelles, associations et parents d'élèves qui ont affiché leur soutien, que ce soit publiquement ou dans la rue. « Ce soutien massif est notre force », déclarent les représentants syndicaux, mettant en avant l'engagement des élèves et étudiants, qu'ils qualifient de « leçon de détermination ».





Des négociations jugées factices

Les syndicats dénoncent une gestion comptable et déconnectée des réalités locales de la part des autorités académiques et gouvernementales. Ils pointent du doigt la Direction régionale de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt (DRAAF) ainsi que le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire (MASA), qu'ils accusent de privilégier des « indicateurs de performance artificiels » au détriment des véritables besoins pédagogiques.

« Nous refusons de continuer à négocier dans ces conditions, alors que nous n'entendons que des justifications en faveur de la suppression de 25 emplois dans l'enseignement agricole à l'échelle nationale », dénoncent-ils. La suppression des heures d'enseignement est perçue comme une menace pour la qualité des formations et un risque pour les élèves ayant des besoins éducatifs spécifiques.





Une carte scolaire validée par l’Assemblée de Corse

Les syndicats rappellent que, depuis 2002, la carte de formation est définie par les élus de la Collectivité de Corse en collaboration avec l’État. L’ouverture des options du Bac Pro et du BTSA MOEA a été validée à l’unanimité par l’Assemblée de Corse, après avis favorable des services de la DRAAF.

À ce titre, les syndicats estiment que le MASA est tenu de respecter les engagements pris et d’attribuer les 1842 heures de DGH nécessaires à la mise en œuvre de cette carte scolaire. « Basta ! Restituiteci i nostri 1842 ori di DGH ! » clament-ils avec détermination.





Un appel à la mobilisation générale

Face à l'absence de réponse satisfaisante, l'intersyndicale annonce la poursuite et l’intensification de la mobilisation. Deux actions majeures sont prévues.

La première dès ce lundi 24 mars dès 7 heures avec une opération "Isula Morta" avec blocage des ronds-points; la seconde le lendemain mardi 25 mars à 11 heures avec un rassemblement au rond-point de la gare d’Ajaccio, suivi du blocage du port

D’autres actions seront définies lors d’une assemblée générale interétablissements regroupant les sites de Borgo et Sartène. Les syndicats appellent l’ensemble des organisations politiques, syndicales et associatives à rejoindre le mouvement afin de défendre une éducation agricole de qualité sur l’île.

Le bras de fer entre l’État et l’intersyndicale se poursuit donc, et la mobilisation ne faiblit pas. Le message est clair : aucune concession ne sera faite sur l’avenir de l’enseignement agricole en Corse.

On pourrait le constater dès ce lundi matin aux entrées de Bastia, d'Ajaccio et d'ailleurs.