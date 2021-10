Enquête sur un scandale d’Etat : le dernier film de Thierry de Peretti présenté à Arte Mare en avant première

Trois ans après avoir été Président du jury de la compétition du long métrage, Thierry de Peretti revient à Arte Mare pour présenter son dernier film, Enquête sur un scandale d’Etat. Plus qu’une avant-première, c’est une première avant-première française qu’affiche le festival de Bastia pour sa soirée d’ouverture. Un film très attendu qui a déjà fait parler le lui lors de sa première mondiale au festival de San Sebastian en septembre, puisque le travail de Claire Mathon, cheffe opérateur déjà présente sur Une Vie violente, a été récompensé par le Prix de la meilleure photographie.Un beau coup d’envoi dont s’est réjoui le réalisateur ajaccien : « C’est un festival de catégorie A qui lance le film et lui donne une visibilité à l’international. » Et si les retours en terre espagnole ont été très bons, Thierry de Peretti ne cache pas son impatience de montrer son long métrage en France. « C’est un film d’enquête extrêmement parlé. A San Sebastian, le public devait lire les sous-titres, faire des allers retours entre la lecture et l’image. Là, cela va être beaucoup plus fluide, les retours plus directs., explique le talentueux réalisateur, C’est très important pour moi de le montrer en Corse avant de le montrer sur le continent. Je suis très excité de le présenter Bastia ! ».Enquête sur un scandale d’Etat ne se déroule pas en Corse mais n’est pas moins politique. Produit par Les films Velvet (Frédéric Jouve), à l’instar de ses deux précédents longs métrages, Thierry de Peretti s’est intéressé pour ce troisième film au trafic de drogue et l’implication de l’Etat à partir du livre L’Infiltré, écrit à quatre mains par Hubert Avoine, ancien infiltré pour l’Office central de répression du trafic, et Emmanuel Fansten, journaliste à Libération. Une enquête d’Etat donc, remarquablement mise en scène dans un format quatre tiers qui renforce visuellement l’intrigue et permet se focaliser sur le jeu des acteurs. Un casting cinq étoiles, signé Julie Allione, où Pio Marmai, Vincent Lindon et Roschdy Zem se donnent la réplique. On retrouve également Antonia Buresi et Alexis Manenti en journalistes avertis dans les bureaux du quotidien Libération.Après Arte Mare , c’est à Ajaccio que le film sera présenté dès le dimanche 3 octobre. Enquête sur un scandale d’Etat très attendu donc, fera également l’ouverture des festivals Cinémed à Montpellier et FIFIB à Bordeaux. La société de distribution Pyramide prévoit une belle tournée d’avant premières pour préparer la sortie nationale datée au 9 février 2022.