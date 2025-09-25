Enquête préliminaire de la JIRS de Marseille sur l'attribution de marchés publics par la communauté d'agglomération de Bastia

Dans le cadre de cette enquête ouverte il y a plusieurs mois pour "prise illégale d'intérêt, favoritisme, blanchiment, corruption et manquement aux obligations déclaratives", des perquisitions ont eu lieu jeudi à la mairie de Furiani, au service d'incendie et de secours de Haute-Corse (SIS2b), aux domiciles de plusieurs particuliers et dans des sociétés comptables, a indiqué à l'AFP le parquet de Marseille, confirmant des informations de Corse-Matin.

Cette enquête porte sur des marchés publics attribués par la CAB, notamment dans le secteur du bâtiment travaux publics (BTP), à des sociétés dans lesquelles le président de la CAB, Louis Pozzo di Borgo, pourrait avoir des intérêts financiers, directement ou via des intermédiaires, a précisé à l'AFP une source proche du dossier.

Dans un communiqué, Louis Pozzo di Borgo a indiqué avoir "appris par voie de presse qu'une enquête préliminaire qui concerne la communauté d'agglomération de Bastia avait été ouverte", en s'interrogeant sur "la temporalité de cette procédure" et sur l'absence de perquisitions au siège de la CAB.

"Mes bureaux sont et resteront ouverts", a-t-il assuré, se disant "à la disposition des autorités judiciaires pour leur apporter tout complément d'information, afin qu'elles puissent réaliser l'ensemble des vérifications souhaitées et ce, dans les meilleurs délais".

Louis Pozzo di Borgo est premier adjoint au maire de Furiani, élu Femu a Corsica, le parti autonomiste de Gilles Simeoni, à l'Assemblée de Corse, salarié du SIS2B et président la CAB depuis juillet 2020.