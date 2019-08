Energie : Virginie Schwartz à Ajaccio pour « pour la mise en œuvre optimisée de la PPE »

Rédigé par Michel Rosecchi le Vendredi 30 Août 2019 à 17:42

Virginie Schwartz, directrice générale de l'énergie et du climat (DGEC) était jeudi à Ajaccio. Elle a pris part à une réunion à la préfecture de Corse-du-Sud en compagnie de la préfète Josiane Chevalier. Au programme de cette réunion de travail avec les différents acteurs locaux sur l'autonomie énergétique : le rappel du protocole « pour la mise en œuvre optimisée de la PPE » les besoins de nouvelles capacités électriques pour la Corse (par EDF): l’alimentation de la Corse en électricité (par DGEC et EDF) et la révision de la PPE (Programmation Pluriannuelle de l'Energie) : planning et échéances à venir (par AUE et DREAL) dans le sillage de la visite du Premier Ministre Edouard Philippe en juillet dernier. Malgré l'absence remarquée de la Collectivité de Corse lors de la présentation du bilan de la réunion de travail, la coopération entre l'Etat et la CdC a été mise en avant par Josiane Chevalier. Plus d'infos en vidéo avec Virginie Schwartz.

