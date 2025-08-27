CorseNetInfos
Encore un sexagénaire encorné par un taureau sur la plage du Lotu


C.-V. M le Mercredi 27 Août 2025 à 20:25

Un homme de 60 ans a été blessé ce mercredi après-midi sur la plage du Lotu (Haute-Corse), après avoir été encorné à la cuisse par un taureau.



(Image d'illustration)
Selon des témoins, la victime se trouvait à distance d'un troupeau lorsqu’un mâle s’est soudainement approché et lui a porté un coup de corne. L’animal aurait pu chercher à protéger une femelle et ses veaux présents à proximité.


Un sapeur-pompier en congé et une aide-soignante, également sur place, ont immédiatement prodigué les premiers soins, posant un pansement compressif qui a permis de stopper un début d’hémorragie.
Rapidement alertés, les pompiers sont arrivés sur les lieux et ont pris en charge le blessé.


Ses jours ne seraient pas en danger, mais l’accident aurait pu avoir des conséquences plus graves.
 




