Encore un sexagénaire encorné par un taureau sur la plage du Lotu

C.-V. M le Mercredi 27 Août 2025 à 20:25

Un homme de 60 ans a été blessé ce mercredi après-midi sur la plage du Lotu (Haute-Corse), après avoir été encorné à la cuisse par un taureau.