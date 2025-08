Encore des incendies entre Oletta et Poggio d’Oletta

Le premier feu s’est déclaré à 12h40 sur la commune d’Oletta. Attisé par le vent, il a rapidement gagné en intensité, parcourant 30 hectares de végétation. Un dispositif de protection des habitations a été déployé en urgence afin de sécuriser les lieux. Les hélicoptères bombardiers d’eau ont effectué cinq largages. Aucun blessé ni dégât matériel n’est à déplorer, en dehors des surfaces naturelles touchées.





Peu après, à 13 heures, un second départ de feu s’est produit en bordure de route à Poggio d’Oletta. Plus contenu, il avait néanmoins déjà ravagé 10 hectares. Les moyens aériens, "Morane" et "Puma", sont intervenus avec quatre largages pour freiner la progression des flammes. Trente-cinq personnes sont mobilisées sur cette zone.