En visite à Bonifacio, le secrétaire d’Etat chargé de la mer a pris date avec les pêcheurs corses pour relancer la filière

« Laissez-nous travailler ! » Ce cri du cœur, c’est celui de Jean-Hugues Etienne, pêcheur bonifacien. Au ministre Hervé Berville, il s’est adressé sans langue de bois vendredi après-midi, au cours d’un débat où toutes les parties se sont montrées particulièrement à l’écoute, les unes des autres : « J’ai 55 ans, c’est pour les jeunes que je parle. Or aujourd’hui, les jeunes qui se lancent, ils voient des thons à la sortie du port et ils n’ont pas le droit de les pêcher. Et ce qui se passe, c’est qu’avant on se cachait pour voler et maintenant, on se cache pour travailler… »



S’il ne partage pas la conclusion du pêcheur bonifacien, Hervé Berville est bien conscient de la sincérité du discours : « La volonté des pêcheurs corses a été de restreindre la pêche à l’oursin quand ils ont vu que la ressource diminuait. Ils l’ont fait en responsabilité », a-t-il fait remarquer à l’issue de la réunion, devant la presse. « On n’a pas attendu l’Europe pour se réglementer et comprendre qu’on a besoin de préserver notre biodiversité », confirme Daniel Defusco, le président du comité régional des pêches, quand bien même cette décision représente pour les pêcheurs « une perte sèche, sans dédommagement ».



Sur l’évolution des quotas de pêche, Hervé Berville n’est pas fermé : « Je n’ai aucun tabou, pose-t-il. Les études scientifiques nous permettent d’objectiver au plus près de la réalité. J'ai par exemple augmenté les capacités de pêche du thon dans le golfe de Gascogne. Donc on fait a au cas par cas. »



Un bateau type



Et dans l’immédiat, ce que le secrétaire d’État est venu proposer aux pêcheurs corses, c’est un pacte tripartite entre le comité régional des pêches, la Collectivité de Corse et l’État. À l’image de ce qui a été conclu l’an dernier pour la Guyane où un besoin de financement de 2 millions d’euros avait été identifié pour relancer la filière, moribond également dans cette collectivité territoriale d’outre-mer. C’est finalement l’armateur CMA-CGM qui avait apporté l’enveloppe. Aux pêcheurs corses, Hervé Berville laisse entrevoir une sortie de crise similaire, mais à une condition : « C’est que d’ici la fin de l’année, la Collectivité avec les pêcheurs et le lycée maritime proposent un bateau type. Et ensuite avec ce bateau type, on pourra aller chercher des financements. Et sur le long terme, il y aura aussi 750 millions d’euros qui seront issus des taxes sur l’éolienne en mer », souligne le secrétaire d’État.