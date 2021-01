En campagne en Corse pour Frédéric Thiriez, Basile Boli milite pour le football amateur

Le 26 mai 1993 à Munich, le footballeur de l'OM Basile Boli est rentré dans l'histoire en catapultant de la tête le ballon au fond des filets du Milan AC et en offrant à son club la Coupe d'Europe de l'UEFA.

Une première pour un club français.

Originaire de Cote d'Ivoire, l'homme aux 45 sélections en équipe de France est devenu l'ambassadeur de son club fétiche de l'OM auquel il voue un amour éternel.

Le Football Basile l'a dans la peau depuis sa tendre enfance.

Le voir aujourd'hui s'investir avec d'autres internationaux aux côtés de l'ancien président de la Ligue nationale de Football Frédéric Thiriez qui brigue aujourd'hui la présidence de la Fédération Française de Football ne surprend personne.

Débordant d'enthousiasme il est rentré en campagne comme au plus fort de sa carrière.

Une campagne qui le mène en Corse depuis mercredi à son arrivée à Calvi où il a été accueilli par son ami de toujours Alexandre Rutily.





Le stade Faustin-Bartoli en question



Ce jeudi matin, Basile était au stade Faustin-Bartoli à Calvi où il a rencontré les dirigeants du FC Balagne, club né de la fusion entre Calvi et l'Ile-Rousse mais aussi Monticello.

Didier Bicchieray, ancien président du club, adjoint au maire de Calvi, en charge du sport était également présent.

Le représentant de la municipalité de Calvi a soulevé une fois encore un sujet qui à maintes reprises s'est trouvé sur les bureaux des instances nationales du Football, celui du stade qui n'est pas aux normes pour quelques centimètres manquants ( 103X65 alors que la norme est de: 105X68). En clair, si toutes les équipes de jeunes peuvent évoluer à Calvi il n'en est pas de même pour les séniors à partir de la R1 Bien évidemment, les problèmes rencontrés par l'ensemble des clubs amateurs a fait l'objet de nombreuses revendication tout au long de cette journée marathon.

A Calvi, la visite s'est terminée devant la stèle en mémoire de Dominique Rutily, trop tôt disparu un soir de 1996. " Si le FC Balagne est là aujourd'hui, on le doit à notre ami Dumé. Il a su nous transmettre cette passion, cette foi qu'il avait pour le football" dira Didier Bicchieray avant d'inviter Basile Boli à se rendre au complexe sportif pour découvrir les installations avant de prendre connaissance d'un projet de stade avec piste d'athlétisme.



Pour une réforme adaptée au statut des éducateurs



La tournée Balanine de Basile se poursuivait à Santa-Reparata di Balagna avant une pause déjeuner au stade Jacques-Ambrogi de l'Ile-Rousse, précédée d'une petite réunion en présence de Paul Firroloni, président du FC Balagne, René Navarro et Jean-Christophe Mattei vice présidents, Franck Agnel, secrétaire général, Noël Tosi, entraîneur général du club, les membres du comité directeur, Pierre-François Bascoul, adjoint au maire en charge des sports.....

Au cours de la discussion, il a été longuement question de formation, notamment des éducateurs.

A ce titre, Basile Boli précisait: " Dans le programme de Frédéric Thiriez est prévu une réforme sur ce chapitre des éducateurs. Celui-ci mettra en valeur les capacités et les qualités de ces éducateurs qui accueillent les gamins et contribuent à la multiplication des licenciés. L'objectif sera de leur donner un statut adapté à leur fonction".



Basile Boli ne cachait que les problèmes évoqués par les uns et les autres étaient un peu les mêmes partout, d'où la nécessité d'une véritable refonte donnant au football amateur la place qu'il mérite.

" Il fait être aux côtés des clubs amateurs et ne pas oublier que c'est la masse qui fait l'élite"



Pour un mémorial du 5 mai et le port d'un brassard comme on peut le voir dans d'autres pays



Basile Boli sait qu'en Corse il est en terrain miné et que son leader Frédéric Thiriez n'est pas forcément apprécié de tous.

Bien évidemment la catastrophe de Furiani ressurgit et avec la commémoration de ce 5 mai qui restera à jamais gravédans toutes les mémoires

" Cette catastrophe de Furiani je l'ai malheureusement vécue de près et le me suis moi-même retrouvé à secourir des gens, aider les brancardier et autres.

Ma position sur ce 5 mai sans ballon est de créer un mémorial pour que toute la semaine et non uniquement le 5 mai on puisse aller s'y recueillir . On pourrait aussi prendre modèle sur l'Angleterre ou l'Allemagne en portant un brassard noir en pensant a tout ce qui s'est passé et avoir une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés"





La situation des droits télé, Basile Boli s'y intéresse tout comme il s'intéresse à la Covid-19 mais sa priorité reste le football amateur et il le martèle à plusieurs reprises.

" Avant la Covid le football amateurs était déjà en difficulté et cette pandémie n'a pas été pour arranger les choses, bien au contraire. Le Gouvernement va voter 100 milliards d'euros pour relever l'économie et le football ne doit pas être oublié dans ce plan . Comme chacun le sait le football a un rôle social tout aussi important que la culture par exemple. Ce qu'il faut c'est se battre, faire des propositions à ce gouvernement qui doit s'engager pour le football amateur".



"Attaché à l'OM jusqu'à la mort"



Pour terminer, Basile Boli a évoqué l'avenir de son club d'amour : l'OM

" J'y suis très attaché, jusqu'à la mort. Pour l'instant tout va bien. On espère terminer dans les 3 premiers".

La visite se poursuivait à Monticello.

A son arrivée, le maire de la commune Joseph Mattei disputait une partie de tennis-ballon avec les footballeurs du cru. Basile Boli n'a pu s'empêcher de se joindre à eux et montrer qu'à 54 ans la technique était toujours là, tout comme son fameux coup de tête !

Joseph Mattei faisait ensuite visiter les installations à son hôte prestigieux qui terminait son périple Balanin en allant à la rencontre des enfants du groupe scolaire initiés au foot par l'ami "Jeff" Hernandez.

Basile Boli sera demain vendredi Ajaccio et samedi matin à Bastia où il rencontrera les dirigeants et le staff du SC Bastia, avant d'aller se recueillir devant la stèle du 5 mai.