En Haute-Corse, la pluie soulage les réserves d’eau, mais il faudra rester vigilants cet été

Bonne nouvelle pour la Haute-Corse : les réserves d’eau sont enfin reconstituées. Réuni ce jeudi 17 avril à Bastia sous la présidence du préfet Michel Prosic, le premier comité de ressources en eau de l’année 2025 a dressé un bilan positif, tout en appelant à maintenir les efforts. Avec 745 mm de précipitations entre septembre 2024 et mars 2025 – soit 107 % d’une saison normale –, la recharge hivernale est la meilleure enregistrée depuis 2020. Plusieurs mois, comme mars (+62 %), ont été particulièrement arrosés, inversant la tendance observée l’an dernier. Toutefois, la situation n’est pas homogène : si le Nebbiu, la Castagniccia et la région bastiaise affichent de bons niveaux, d’autres secteurs comme le Cortenais ou le Fium'Orbu restent déficitaires.



Sols, rivières, barrages : un tableau contrasté

Les nappes phréatiques sont globalement revenues à des niveaux normaux, à l’exception du Fium’Orbu, toujours sous surveillance. Les rivières, elles, coulent de manière satisfaisante, même si la plaine orientale conserve des fragilités.

Côté barrages, les taux de remplissage n’avaient pas été aussi élevés depuis des années : 94 % en moyenne, avec un barrage d'Alesani désormais plein à 100 %, contre seulement 68 % à la même époque l’an dernier.

Seule ombre au tableau : le faible enneigement, notamment sur le massif du Renoso, qui ne constituera pas une réserve importante pour l'été.



Pas de restrictions pour l’instant, mais un appel à la sobriété

Compte tenu de ces éléments et des pluies annoncées dans les prochains jours, aucune restriction d’eau n'est envisagée pour le moment. Néanmoins, Michel Prosic invite tous les usagers à « poursuivre leurs efforts de sobriété » pour préserver la ressource à l'approche de l'été.

Un nouveau point de situation sera fait le 26 mai lors du prochain comité de ressources en eau.