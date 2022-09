En Haute-Corse, deux femmes sur trois ne participent pas au dépistage du cancer du sein

« 2022 est une très mauvaise année » lance le docteur Franck Le Duff, oncogénéticien spécialisé dans la génétique des cancers en ouverture de la conférence de presse de présentation de l'édition 2022 d'Octobre Rose à Bastia. Si pour le médecin une reprise des dépistages est notable depuis un arrêt brutal durant la pandémie de Covid, elle reste encore trop faible surtout lorsqu’on sait qu’en Corse, le cancer du sein représente environ 250 à 300 nouveaux cas chaque année. « Prendre un cancer tôt dans son histoire c’est 90% de succès de guérison et des complications moindres dans la prise en charge » poursuit-il en précisant également que « 5% des cancers sont repérés par une double lecture » d’où l’intérêt, après 50 ans et lors de mammographie, de privilégier les dépistages organisés soumis à non pas un mais deux radiologues indépendants.



Ces chiffres sont l’occasion de rappeler l’importance de ce virage préventif pris dans le cadre de la stratégie décennale de lutte contre le cancer. Durant Octobre Rose qui est depuis plusieurs années un mois synonyme de prévention, il faut que les femmes soient égoïstes et qu’elles s’occupent d’elles » affirme Claudine Legay, présidente de la Ligue Contre le Cancer qui espère que « cette année on aura encore plus de monde que l’année dernière ».



En effet, en Corse, seules 7016 femmes (soit 36,7%) sur 29 281 éligibles au dépistage ont fait leur mammographie dans le cadre d’un dépistage organisé. En augmentation par rapport à 2020 (30,5%), ce chiffre reste encore trop faible par rapport à la moyenne nationale qui se chiffre à plus de 50%. « Le dépistage devrait être un réflexe », ajoute la présidente à qui il tient à cœur de populariser le dépistage pour inciter à agir d’autant plus que celui-ci est entièrement gratuit.



« J’encourage les malades à nous rejoindre »



Aussi, b ien qu e le dépistage reste important, les soins et activités post-traitements le sont tout aussi. Avec l’aide des praticiens de l’hôpital de Bastia, mais aussi des cliniques, la Ligue contre le cancer de Haute-Corse proposer aux malades des prescriptions permettant l’accès à des consultations avec un psychologue, mais aussi un diététicien. La manifestation O ctobre Ros e , devient alors un moyen pour faire connaître ces possibilités, mais également la grande nouveauté de cette année, spécifique à la Haute-Corse : un chèque d’une valeur de 100€ pour faciliter l’accès à un sport. « Quand on a été malade, on est contents qu’il y ait des gens qui s’ occupent de nous », conclue la présidente de façon optimiste car si la maladie est présente, il est aussi important de dédramatiser.



Ainsi, rendu p ossible grâc e à de nombreux acteurs locaux travaillant en collaboration, l’édition 2022 d’ Octobre Rose – où tous les bénéfices seront reversés aux associations - débutera le dimanche 9 octobre avec une marche rose dans les rues de Bastia. Le vendredi 28 octobre, un concert de musique se tiendra au théâtre de Bastia et c’est le club local Bastia Handball, qui viendra clôturer ce mois coloré en organisant, le 29 octobre, un tournoi où joueurs, amateurs ou simples curieux sont invités à se rejoindre pour partager un moment de convivialité.