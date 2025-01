En Corse, peu de naissances et une population vieillissante

Léana Serve le Dimanche 26 Janvier 2025 à 09:36

Avec 2 244 naissances entre le 1er janvier et le 30 novembre 2024, la Corse est la région de France où le taux de fécondité est le plus bas. Un chiffre inférieur par rapport aux années précédentes, qui témoigne d’un changement démographique sur l’île, alors que la population ne cesse de vieillir et que plus de décès que de naissances sont enregistrés chaque année.