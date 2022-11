En Corse, malgré le besoin, les métiers du service à la personne restent peu attractifs

Si la Corse est la région de province où le taux de recours aux SAP est le plus bas, elle est au contraire celle où le montant moyen des dépenses par les ménages utilisateurs est le plus élevé. En effet, ces derniers y consacrent en moyenne 3 330 € par an contre 2 240 € en province.



Les ménages dont le référent est âgé d’au moins 90 ans consomment davantage avec 5 910 € en moyenne par an. Ils concentrent ainsi 21 % des dépenses en SAP en Corse contre 14 % en province, signe à la fois d’une population plus âgée mais également d’un maintien à domicile des seniors, en alternative aux EHPAD, plus important sur l’île. En effet, 88 % des seniors dépendants vivent à domicile en Corse, soit 10 points de plus qu’au niveau national. Ce maintien à domicile plus marqué conjugué à une population plus âgée, se traduit par des services à la personne davantage tournés vers les seniors ou les personnes dépendantes que vers les services de confort ou de garde d’enfant.



Pourtant, malgré les besoins, le secteur demeure peu attractif et peine à recruter.

De même, plus le niveau de vie des ménages est élevé, plus le recours aux SAP est fréquent. En Corse, 19 % des ménages dont le niveau de vie annuel est supérieur à 36 909 € utilisent de ce fait les SAP. Ce taux baisse à 11 % pour la tranche de revenus immédiatement inférieure et à 4 % pour la moitié la plus modeste des ménages. Le niveau de vie des ménages, plus faible en Corse, explique donc en partie le moindre recours aux SAP.