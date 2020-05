En Corse les masques arrivent en pharmacie au compte-gouttes

Le port du masque est également recommandé -sans être obligatoire- dans les commerces pour les clients et le personnel. Mais plus que ça, “un commerçant pourra subordonner l’accès de son magasin au port du masque”, a indiqué le Premier ministre. ​

En revanche pour accéder aux grandes surfaces, chez le coiffeur et dans les instituts de beauté il faudra impérativement porter un masque.

Le port du masque est obligatoires dans les transports publics : trains, avions, bus, taxi, bateaux et les autres transports en commun. Les contrevenants seront passibles d'une amende de 135 euros.Dans les établissements scolaires, même si en Corse il ne sont pas nombreux à avoir réouvert, il n'est “pas recommandé” pour les écoliers, trop dangereux pour les plus petits (à cause du risque d’étouffement), les masques seront d’ailleurs interdits jusqu’en maternelle mais raccommodé aux adultes"à tout moment et obligatoire lorsque la règle de distanciation n'est pas possible".