En Corse, les magistrats soutiennent leurs collègues victimes de "menaces"

Les magistrats en poste en Corse "ont adopté à l'unanimité" vendredi une "motion" pour apporter "leur soutien indéfectible" à leurs collègues sur l'île visés par des "pressions, tentatives de déstabilisation ou menaces récentes", a indiqué à l'AFP la première présidente près la cour d'appel. "À l’heure où la Corse est meurtrie dans sa chair face aux derniers homicides perpétrés sur son sol, l’ensemble des magistrats exerçant en Corse apportent leur soutien indéfectible à tous les collègues du ressort, face aux pressions, tentatives de déstabilisation ou menaces récentes dont ils ont fait l’objet dans l’exercice de leur activité professionnelle", peut-on lire dans cette motion. "Ils rappellent l’engagement total et quotidien qui est le leur pour l’exercice d’une justice indépendante et impartiale sur l’île, au service de nos concitoyens", poursuit la motion, ajoutant: "la justice ne pourra être efficacement rendue qu’en garantissant la sérénité des débats et le respect de l’absolu principe du secret des délibérés".



"Cette motion a été adoptée aujourd’hui à l’unanimité par tous les magistrats du siège et du parquet exerçant en Corse", a précisé à l'AFP Hélène Davo, première présidente et plus haute responsable de la justice en Corse avec le procureur général. Elle "fait suite à l’émoi provoqué par le courrier anonyme envoyé dans l’affaire Pietri, aux menaces reçues par le procureur et par un juge d’instruction", a-t-elle précisé.



En décembre dernier, une enquête pour "menace de mort" a été ouverte après la découverte de tags visant nommément le procureur de la République de Bastia.



En janvier, un ex-berger, Antoine Pietri, acquitté en première instance en 2020, a été jugé coupable en appel pour l'assassinat d'un élu local et condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Ses avocats ont déposé plainte contre X, au nom de leur client, pour "menaces et intimidations sur un juré" après avoir reçu un courrier anonyme d'une personne se présentant comme étant une jurée dénonçant "un verdict orienté". "La plainte a motivé l'ouverture d'une enquête des chefs d'acte d'intimidation envers un juré et de violation du secret du délibéré et en référence au souhait exprimé par le plaignant, a été transmise au procureur général dans la perspective d'un dessaisissement au profit d'une autre juridiction", a indiqué à l'AFP le procureur de Bastia, Jean-Philippe Navarre.