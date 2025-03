En Corse, les défaillances d’entreprises reculent, la création d’activité explose

En Corse, l’économie retrouve peu à peu des couleurs. D’après l’INSEE, qui vient de publier son bilan trimestriel, la situation des entreprises insulaires s'améliore fin 2024. Avec 415 procédures de défaillances enregistrées sur l’ensemble de l’année, l’île affiche une baisse de 3,5 % par rapport au trimestre précédent. Un chiffre qui, selon l'Institut, correspond au niveau d'avant la pandémie de Covid-19, alors qu'au niveau national, les procédures continuent à augmenter (+2,7 % au dernier trimestre, +17 % sur un an).



Cette baisse des défaillances sur l'île est d'autant plus remarquable que les entreprises ne bénéficient plus des aides exceptionnelles déployées durant la crise sanitaire. Selon l'étude, le redémarrage économique en Corse semble ainsi suffisamment solide pour éviter tout effet de rattrapage ou de rebond négatif. "L’accompagnement local, assuré par les acteurs économiques régionaux pour anticiper et limiter les risques de faillite, pourrait expliquer cette résilience." lit-on dans la note.



Boom des créations d'entreprises

Parallèlement, la Corse se distingue particulièrement par la vitalité des créations d'entreprises : 1 800 nouvelles structures ont vu le jour au quatrième trimestre 2024, en progression de 14,1 % par rapport au trimestre précédent. Un rythme bien supérieur à la moyenne nationale (+0,8 %). L'INSEE souligne que cette dynamique est portée essentiellement par l'essor des micro-entrepreneurs, qui représentent désormais deux créations sur trois. Leur nombre a bondi de près de 20 % en trois mois, contre seulement 3,7 % pour les entreprises dites « classiques ».



L’étude suggère que cette tendance traduit une évolution des mentalités et des aspirations professionnelles, accentuée par la crise sanitaire. De nombreux jeunes actifs semblent privilégier l’indépendance, "que ce soit par conviction personnelle, pour s’assurer un complément de revenu, ou par nécessité face à un marché de l’emploi devenu plus difficile.", note l'INSEE.



L’emploi salarié à l’arrêt

L’emploi salarié, quant à lui, peine à retrouver un véritable dynamisme. Après deux années de forte progression entre 2020 et 2022, la Corse affiche un emploi salarié quasiment stable fin 2024. Le nombre de demandeurs d’emploi augmente légèrement (+1,3 % par rapport au trimestre précédent), avec près de 19 880 inscrits chez France Travail à la fin de l’année.

Malgré cette légère dégradation, le taux de chômage demeure inférieur à la moyenne nationale (6,4 % contre 7,3 % en France). Un chiffre encourageant, mais qui ne doit pas masquer le phénomène grandissant du "halo du chômage", regroupant les personnes qui ne sont pas officiellement au chômage mais souhaitent néanmoins travailler.