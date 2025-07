En Corse, le réseau Orange s’adapte à la pression touristique

Chaque été, le réseau mobile en Corse est soumis à rude épreuve. Avec plusieurs millions de visiteurs attendus, la fréquentation bondit dans les zones touristiques, entraînant une forte pression sur les infrastructures numériques. L’opérateur Orange a annoncé, dans un communiqué, la mise en place d’un dispositif temporaire pour garantir un accès fluide à la 4G et à la 5G durant toute la saison estivale. « Orange s’engage pleinement pour accompagner l’augmentation des usages durant la saison estivale et maintenir une qualité de service optimale pour les Corses et leurs visiteurs, même lors des pics d’affluence », affirme Franck Rabourg, directeur régional d’Orange en Corse.



Concrètement, plusieurs stations mobiles temporaires ont été déployées sur des zones particulièrement fréquentées : Albitreccia (plage d’Agosta), Bonifacio, Calvi, Lecci (plage de Saint-Cyprien), Sagone, l’Île-Rousse et Porto-Pollo. Une stratégie ciblée qui s’appuie sur une observation fine du trafic réseau : « Le trafic à l’Île-Rousse est multiplié par 3, dans la baie de Porto-Vecchio par 5, et à Bonifacio par 7, entre l’hiver et l’été », note l’opérateur.



Cette opération s’inscrit dans une démarche plus large d’aménagement numérique sur le territoire corse. En parallèle du dispositif estival, Orange rappelle avoir renforcé son réseau tout au long de l’année : « En 2025, six nouveaux sites mobiles ont été déployés à Corscia, Cruciate, Marignana, Tomino, Tavera et Zuani », précise le communiqué. À ce jour, 336 sites 4G et 131 sites 5G sont en service sur l’île. L’entreprise affirme ainsi « sa responsabilité territoriale et son engagement à faire du numérique un levier d’égalité et de développement pour la Corse ». Un message récurrent chez les opérateurs télécoms, appelés à adapter leurs réseaux aux fortes disparités de fréquentation entre saison creuse et haute saison.