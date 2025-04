En Corse, le secteur auto carbure à l’emploi et à l’alternance

Le parc automobile corse dépasse les 270 000 véhicules en 2024. Et vieillit : 10,6 ans d’âge moyen, contre 11,2 au niveau national. Conséquence directe, les besoins en entretien et réparation explosent. En dix ans, la demande a fortement progressé, dopée par une hausse continue du nombre de voitures particulières (+5,4 % depuis 2018). Dans ce contexte, les entreprises insulaires du secteur recrutent. Et pas qu’un peu. La branche compte aujourd’hui 3 339 salariés, un chiffre en hausse de 2,2 % sur un an, et de 15 % depuis 2017. « L’emploi est stable, durable, avec plus de 9 salariés sur 10 en CDI », relève l’ANFA, dans son panorama 2025. Trois secteurs concentrent l’essentiel des postes : le commerce automobile (967), la réparation (901) et les stations-services (487).



Alternance : un tremplin vers l'emploi

Surtout, la filière forme. La rentrée 2024 affiche un record : 264 jeunes en formation initiale dans les métiers de l’auto, dont 67 % en alternance. Ce mode d’apprentissage, qui conjugue théorie et pratique, a progressé de 39 % depuis 2019. « C’est la voie d’accès privilégiée vers ces métiers. Elle répond aux besoins des entreprises, développe l’autonomie et favorise l’insertion », insiste Aude Vedel, responsable territoriale Corse de l’ANFA. Les résultats sont aussi là : 60 % des apprentis corses de la promo 2023 ont trouvé un emploi salarié six mois après leur formation. Un taux en léger recul sur un an (64 % en 2022), mais encore loin de la moyenne nationale (73 %). L’enjeu reste donc d’amplifier cette dynamique pour combler les besoins du marché insulaire.



Transition électrique : un virage en douceur

Côté motorisation, la Corse reste prudente. Si la part des voitures électriques neuves grimpe à 9 %, elle reste loin de la moyenne française (17,9 %). Même constat sur le parc roulant : seules 10,3 % des voitures en circulation sont hybrides, électriques ou GPL. L’essence, elle, continue de dominer (47,1 %), malgré un léger recul. La transition énergétique est amorcée, mais loin d’être achevée. Elle viendra s’ajouter à un défi déjà bien connu des professionnels de la filière : "entretenir un parc vieillissant, avec des exigences techniques de plus en plus poussées. Et faire monter en compétences les jeunes générations." note Aude Vedel.



Pour la première fois, toutes ces données sont désormais accessibles en ligne, via la plateforme interactive DATAVIZ AUTO, lancée par l’ANFA et son Observatoire des métiers des services de l’automobile. Un outil pensé pour les entreprises, les acteurs de la formation, mais aussi les curieux.