En Corse le recensement agricole démarre le 2 novembre

L’objectif est de fournir une photographie précise et actualisée de l’agriculture française et régionale dans sa diversité. Ces données serviront aussi bien aux chercheurs pour nourrir leurs travaux qu’aux décideurs dans la conduite des politiques agricoles en éclairant l’ensemble des acteurs sur des enjeux importants.

Les premiers résultats du RA 2020 seront rendus publics à partir de la fin de l’année 2021, sur le site Agreste, afin que tous les acteurs du monde agricole ainsi que le grand public puissent mieux connaître l'agriculture française dans sa diversité (de filière, de territoire, d'organisation, etc).





Questionnaires en ligne et visites sur place

L’édition 2020 du recensement agricole, organisée par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, a débuté. Cette opération, organisée tous les 10 ans simultanément dans tous les pays d’Europe, vise à collecter de façon exhaustive un nombre très important de données sur l’agriculture et ses exploitants.Une grande partie des exploitants pourra directement répondre au questionnaire via internet, de manière sécurisée. Certains exploitants recevront la visite d’un enquêteur et seront amenés à répondre, en plus du questionnaire de base, à des questions plus approfondies.En Corse, de novembre 2020 à février 2021, chaque agriculteur recevra un courrier officiel et sera contacté par un enquêteur qui prendra rendez-vous avec lui pour l’interroger sur la base d'un questionnaire détaillé qui durera 1H30 environ.Pour plus d’infos sur https ://agriculture. gouv.fr/recensement-agricole-202