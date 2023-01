En Corse, la pénurie de médicaments pédiatriques s'accentue

"Désolé, nous n’avons pas ce médicament, il est en rupture de stock, en ce moment il y a des tensions d’approvisionnement". En ce début d'année, il est quasiment impossible de trouver du paracétamol ou de l'amoxicilline, dans leurs formes pédiatriques, dans la majorité des pharmacies corses.



Depuis plus d'un mois patients et pharmaciens doivent composer avec des médicaments temporairement indisponibles sur le marché français, faute d’approvisionnement suffisant.



Paracétamol, amoxicilline, Augmentin ou enco re le Solupred : la liste des médicaments en rupture ou difficiles à se procurer s'allonge de jour en jour et concerne un grand nombre de médicaments. Parmi les "tensions d'approvisionnement" les plus urgentes dans les pharmacies de l'ile, figure le Doliprane pédiatrique, " Ce n'est pas en rupture sèche" explique Sandrine Leandri, pharmacienne et membre de l'Union régionale des professionnels de santé (URPS) du secteur pharmacie , "car on peur trouver des suppositoires mais on reçoit en petites quantités et le sirop est en rupture de stock" , ce qui rend difficile la gestion des flux pour son officine.



"On fait face chaque jour aussi à la pénurie d'amoxicilline, antibiotique pour enfants. On essaie de trouver des solutions à cette pénurie, en essayant de remplacer par de l'amoxicilline sous forme de comprimé pour adulte, qu'on coupe en deux pour donner aux enfants, mais on reçoit des boîtes au compte-goutte et on doit jongler pour trouver des solutions pour nos patients.", souligne-t-elle.



Selon l'apothicaire ce qui pèse le plus dans cette situation, c'est la délocalisation d'une partie de l'industrie pharmaceutique en-dehors de la France et de l'Union européenne qui a mis sous tension les chaînes d'approvisionnement en principes actifs. Et si l'encadrement du prix des médicaments a l'avantage de protéger le portefeuille des Français, face à des pays prêts à payer le prix fort, les pharmacies de l'hexagone sont les dernières a être servies. De son coté l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a expliqué cette pénurie "par l’augmentation très importante de la consommation en antibiotiques couplée à des difficultés sur les lignes de production industrielle. Lors de la pandémie de Covid-19, la demande en amoxicilline avait très fortement diminué, conduisant à une réduction, voire un arrêt de certaines lignes de production, qui n’ont pas retrouvé leur capacité de production d’avant la pandémie".



La pharmacienne fait également état d'une pénurie de certains sirops, comme le Toussidane, une pénurie causée par le manque d'excipients mais aussi de flacons en verre, très utilisés dans leur production. "Les difficultés d’approvisionnement sont telles que souvent les patientes doivent aller en plusieurs pharmacies pour avoir leur médicament. Les grossistes partagent les faibles stocks qu'ils reçoivent entre les officines et on ne reçoit pas plus de 3-5 boites de chaque médicament par jour." note Sandrine Leand ri.