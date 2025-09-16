En Corse, la Banque de France ouvre ses portes au public à l'occasion des Journées européennes du patrimoine ce samedi

En plus de découvrir les édifices, dans le parcours de visite, plusieurs ateliers seront proposés afin de mieux comprendre l'activité de l'institution. Animés par les équipes, ils se voudront ludiques et pédagogiques avec des jeux, un espace de coloriage pour les enfants afin de pouvoir profiter de ce moment en famille.



Un atelier sera ainsi consacré à la monnaie fiduciaire car "les billets, c'est notre ADN". L'utilisation des billets, "c'est quelque chose de fort, encore plus en Corse. L'île va garder ses deux caisses. Nous avons une stabilisation de l'utilisation des flux de billets." Dans cet atelier, vous pourrez voir d'anciens vrais billets, apprendre à reconnaître les faux-billets, assister à un film sur la salle La Souterraine, surnom du grand coffre-fort appartenant à la Banque de France de Paris.



Un second atelier sera dédié au recrutement. A Ajaccio, trois agents ont récemment rejoint l'équipe. "Nous sommes une petite équipe mais nous recrutons et de manière pérenne " explique le Directeur régional. "Nous espérons attirer l’attention de certains jeunes ou moins jeunes, il n’y a plus d’âge limite."



" Dans un autre atelier, nous essayerons de montrer ce que nous faisons en matière d'éducation financière avec les petites entreprises et les créateurs. Nous essaierons de casser l'image selon laquelle la Banque de France ne s'occupe que des grandes entreprises", dévoile encore Jean-Luc Chaussivert.



Un moment sera dédié également à l'activité vers les particuliers et enfin en lien direct avec les Journées du patrimoine, et un atelier institutionnel et historique présentera des photographies d'époque de la Banque de France à Ajaccio, et reviendra sur son histoire.



Un expert de politique monétaire de Paris sera présent pour cette journée et il répondra aux questions (taux d'emprunt, inflation...) ainsi qu'un intervenant du siège de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).