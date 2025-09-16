En Corse, la Banque de France ouvre ses portes au public à l'occasion des Journées européennes du patrimoine ce samedi

La Banque de France à Ajaccio ouvrira ses portes au public ce samedi de 10h à 15h pour la première fois.
C'est une première. Ce samedi 20 septembre, de 10h à 15h en non stop, les établissements de la Banque de France d'Ajaccio et de Bastia ouvriront leurs portes au public à l'occasion des Journées du Patrimoine. Au programme, visite des lieux et rencontres avec les équipes.
Dans la cité impériale, cette ouverture est l'occasion unique pour les Ajacciens de pousser les portes de la Banque de France, institution fondée par Napoléon. "Nous sommes ravis de faire découvrir le lieu à la population. Nous faisons partie du patrimoine ajaccien et nous profitons de ces journées pour expliquer aux visiteurs ce que l'on fait sur le territoire, en lien avec Paris et Francfort", indique Jean-Luc Chaussivert, le directeur régional de Corse de la Banque de France. " L'idée, c'est d'ouvrir, de montrer au public la manière dont nous travaillons et l'aspect humain de nos missions."
À Ajaccio, les visiteurs pourront découvrir le 1er étage de la Banque de France située 8 rue Sergent Casalonga, où se trouvait l'ancien appartement du Directeur régional, avant qu'il ne soit transformé en une salle de réunion. À l'arrière du bâtiment, ils pourront également visiter un très bel extérieur. Lors de cette journée, un barnum sera installé pour offrir au public un rafraîchissement.
Les visiteurs pourront aussi poser toutes leurs questions aux responsables de l'institution afin comprendre à quoi sert la Banque de France. A travers différents ateliers, "nous allons expliquer ce que nous faisons localement : relation avec les particuliers (intervenants sociaux) pour aider à l’inclusion financière, l’éducation financière auprès des entreprises et de la jeunesse. Nous parlerons de notre activité historique à Bastia et Ajaccio, les billets", indique le directeur régional. Et de rappeler : "Notre mission, c’est de sécuriser tous les moyens de paiements, de faire en sorte qu’il y ait assez de billets dans les distributeurs."
Des ateliers et des experts
L'équipe de la Banque de France d'Ajaccio est ravie d'accueillir le public ce samedi, comme l'explique le Directeur régional Jean-Luc Chaussivert (à droite sur la photo). Plusieurs ateliers dans un esprit ludique seront proposés.
En plus de découvrir les édifices, dans le parcours de visite, plusieurs ateliers seront proposés afin de mieux comprendre l'activité de l'institution. Animés par les équipes, ils se voudront ludiques et pédagogiques avec des jeux, un espace de coloriage pour les enfants afin de pouvoir profiter de ce moment en famille.
Un atelier sera ainsi consacré à la monnaie fiduciaire car "les billets, c'est notre ADN". L'utilisation des billets, "c'est quelque chose de fort, encore plus en Corse. L'île va garder ses deux caisses. Nous avons une stabilisation de l'utilisation des flux de billets." Dans cet atelier, vous pourrez voir d'anciens vrais billets, apprendre à reconnaître les faux-billets, assister à un film sur la salle La Souterraine, surnom du grand coffre-fort appartenant à la Banque de France de Paris.
Un second atelier sera dédié au recrutement. A Ajaccio, trois agents ont récemment rejoint l'équipe. "Nous sommes une petite équipe mais nous recrutons et de manière pérenne " explique le Directeur régional. "Nous espérons attirer l’attention de certains jeunes ou moins jeunes, il n’y a plus d’âge limite."
" Dans un autre atelier, nous essayerons de montrer ce que nous faisons en matière d'éducation financière avec les petites entreprises et les créateurs. Nous essaierons de casser l'image selon laquelle la Banque de France ne s'occupe que des grandes entreprises", dévoile encore Jean-Luc Chaussivert.
Un moment sera dédié également à l'activité vers les particuliers et enfin en lien direct avec les Journées du patrimoine, et un atelier institutionnel et historique présentera des photographies d'époque de la Banque de France à Ajaccio, et reviendra sur son histoire.
Un expert de politique monétaire de Paris sera présent pour cette journée et il répondra aux questions (taux d'emprunt, inflation...) ainsi qu'un intervenant du siège de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Cette journée sera l'occasion de découvrir le bâtiment de la Banque de France d'Ajaccio avant la grande réhabilitation dont il va faire l'objet à partir de mai 2026. Durant 18 mois de travaux des travaux de modernisation vont en effet être menés dans le bâtiment et sur la terrasse et "tout le cachet extérieur sera conservé". Le directeur régional espère une livraison en 2027 à cette période afin de pouvoir allier inauguration des nouveaux locaux et réédition des portes ouvertes.
Savoir + :
Ouverture des établissements de la Banque de France à Ajaccio et Bastia samedi 20 septembre de 10h à 15h en non stop
Visite gratuite
Une pièce d'identité sera demandée à l'entrée
