En Corse, l'édition 2025 de l’Inchjostobre démarre très fort

Christophe Giudicelli le Lundi 13 Octobre 2025 à 18:55

Depuis sept ans, La Petite Usine organise chaque mois d’octobre l’Inchjostobre : un challenge artistique qui invite les artistes, amateurs ou non, à réaliser chaque jour une œuvre sur un thème spécifique et à la publier sur les réseaux sociaux. En Corse, l’engouement pour l’Inchjostobre dépasse même celui de l’Inktober, son pendant mondial.